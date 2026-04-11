  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

انجام بیش از ۲۹ میلیون سفر نوروزی

معاون وزیر میراث فرهنگی از انجام بیش از ۲۹ میلیون سفر نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: نوروز امسال با شرایطی کم‌سابقه برگزار شد؛ سفرهای نوروزی نه تنها تفریح، بلکه ابزاری برای بازگرداندن آرامش و تاب‌آوری اجتماعی بود، به‌گونه‌ای که بیش از ۲۹ میلیون سفر در کشور ثبت شد

وی تاکید کرد: نوروز امسال شاهد تغییر بنیادین الگوی سفرها از «تفریح‌محور» به «امنیت‌محور» بودیم. گرایش اصلی به شهرهای کوچک‌تر و روستاها بود، هزینه‌ها از سرگرمی به تأمین کالاهای اساسی منتقل و برنامه‌ریزی سفرها سیال و نامنظم شد.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توضیح داد: براساس داده‌های سیم‌کارت، بیشتر مسافران به استان‌های، مازندران با چهار میلیون و ۴۸۱ هزار و ۹۳۲ نفر، گیلان با سه میلیون و ۲۱۲ هزار و ۱۹۹ نفر، خراسان رضوی با یک میلیون و ۸۱۵ هزار و۱۲۳ نفر و آذربایجان شرقی با یک میلیون و ۶۶۴ هزار و ۱۷۹ نفر سفر کردند. بوشهر با ۲۳۲,۹۴۳ مسافر در رتبه ۳۱ قرار گرفت.

محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها