انجام بیش از ۲۹ میلیون سفر نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: نوروز امسال با شرایطی کم‌سابقه برگزار شد؛ سفرهای نوروزی نه تنها تفریح، بلکه ابزاری برای بازگرداندن آرامش و تاب‌آوری اجتماعی بود، به‌گونه‌ای که بیش از ۲۹ میلیون سفر در کشور ثبت شد

وی تاکید کرد: نوروز امسال شاهد تغییر بنیادین الگوی سفرها از «تفریح‌محور» به «امنیت‌محور» بودیم. گرایش اصلی به شهرهای کوچک‌تر و روستاها بود، هزینه‌ها از سرگرمی به تأمین کالاهای اساسی منتقل و برنامه‌ریزی سفرها سیال و نامنظم شد.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توضیح داد: براساس داده‌های سیم‌کارت، بیشتر مسافران به استان‌های، مازندران با چهار میلیون و ۴۸۱ هزار و ۹۳۲ نفر، گیلان با سه میلیون و ۲۱۲ هزار و ۱۹۹ نفر، خراسان رضوی با یک میلیون و ۸۱۵ هزار و۱۲۳ نفر و آذربایجان شرقی با یک میلیون و ۶۶۴ هزار و ۱۷۹ نفر سفر کردند. بوشهر با ۲۳۲,۹۴۳ مسافر در رتبه ۳۱ قرار گرفت.