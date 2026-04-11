به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه آوینی، در روزهای اول جنگ تحمیلی سوم یک جنایت آمریکایی صهیونیستی در شهر لامرد رخ داد. از همین رو سید محسن هاشمی مستندساز با همکاری موسسه شهید آوینی مستندی را تحت عنوان «سوت پایان» ساخت.

هاشمی درباره چگونگی ساخت این مستند گفت: واقعیت این است که شهر ما هیچ‌وقت سابقه چنین اتفاقی را نداشت. اصلاً قابل تصور نبود که چنین رویدادی اینجا بیفتد. آن روز، ابتدا یک صدا شنیدیم. اول فکر کردیم انفجار معمولی است؛ چون فاصله‌مان زیاد بود. اما وقتی به سمت محل رفتیم، ستون دود معلوم بود. در چند نقطه شهر آتش‌سوزی رخ داده بود. بعدتر مشخص شد که موضوع فقط آتش‌سوزی نیست.

وی ادامه داد: در مراحل بعدی، از بیمارستان و نقاط مختلف شهر بازدید کردیم. کم‌کم مشخص شد که موضوع یک حمله دقیق موشکی بوده؛ حمله‌ای که متأسفانه ماهیتش به سمت ایجاد تلفات جمعی رفته بود. نوع مهمات هم خاص بود؛ چیزی که قبلاً در منطقه سابقه نداشت و برای اولین بار از آن استفاده می‌شد. اثرات آن هم نشان می‌داد که با یک سلاح غیرمعمول روبه‌رو هستیم. متأسفانه تعدادی از شهروندان هم جان باختند.

این مستندساز عنوان کرد: دست‌کم چهار دانش‌آموز و چند سالمند شهید شدند. ما از ابتدا با خانواده شهدا دیدار کردیم، هرکدام از این خانواده‌ها واقعاً شخصیت‌های خاص و بزرگی داشتند. یک نمونه‌اش شهیدی بود که سال‌هاست هر روز سر یک ساعت مشخص به خانه برمی‌گشته بدون استثنا. همان روز اتفاقاً یادش می‌رود خروجش را در شرکت ثبت کند و نیمه‌شب برمی‌گردد برای انگشت‌زنی و همان زمان حادثه رخ می‌دهد.

وی افزود: از همان ساعات نخست سعی کردیم قدم‌به‌قدم پیش برویم؛ کارهایی مانند ثبت تصاویر، جمع‌آوری روایت‌ها، حضور در بیمارستان، دیدار با خانواده‌ها و رفتن به محل اصابت موشک‌ها. نقطه‌به‌نقطه بررسی کردیم و مشخص شد که نوع موشک اصلاً تخریبی نبود؛ یعنی ساختمان را تخریب نمی‌کرد، اما موج و اثر حرارتی‌اش تا شعاع زیادی آسیب گسترده ایجاد کرده بود. حتی شیشه‌های خانه‌هایی که یک کیلومتر دورتر بودند فرو ریخته بود؛ ماشین‌ها سوخته بودند و زخمی‌ها زیاد بودند.

هاشمی با اشاره به منطقه که کاملاً مسکونی بود، اظهار کرد: سالن ورزشی هم نزدیک همان نقطه بود. بچه‌ها در حال بازی بودند. حتی برخی از نوجوان‌ها هنوز بابت آن حادثه دچار ترس هستند. یکی از بچه‌ها همان لحظه با دیدن نور آسمان فکر کرده بود رعد و برق است و فرار کرده بود. هنوز ته‌مانده آن ترس در رفتارشان پیداست.

این مستند ساز بیان کرد: شروع مستند با بازی بچه‌ها در سالن ورزشی است. ما تصویری داشتیم از یک نوجوان که داشت والیبال تمرین می‌کرد؛ توپ از دستش می‌افتد، سوت پایان تمرین زده می‌شود و درست همان لحظه، اولین موشک برخورد می‌کند. به همین دلیل نام مستند را «سوت پایان» گذاشتیم.

هاشمی گفت: اولین اکران با اجازه خانواده‌ها، در مراسم چهلم شهدا انجام شد. حدود هزار نفر حضور داشتند. استقبال مردم واقعاً چشمگیر بود. بعد از آن هم مستند در چند نقطه شهر اکران شد و درخواست‌هایی برای پخش گسترده‌تر نیز داشتیم.

وی در پایان تصریح کرد: دوست داریم وقتی مخاطب این مستند را می‌بیند، بفهمد این اتفاق در یک منطقه کاملاً مسکونی رخ داده است؛ جایی که خانواده‌ها، کودکان و نوجوان‌ها زندگی می‌کردند. امیدواریم مستند بتواند تصویر روشنی از واقعیت حادثه و رنج مردم لامرد ارائه دهد؛ بدون بزرگ‌نمایی، بدون شعار و فقط حقیقت.