مرزداری را فقط در شرایط جنگی نبینیم؛ روایت «مرزداران» از ایستادگی

سجاد بلوکات کارگردان مجموعه مستندهای کوتاه «مرزداران» درباره شرایط تولید و سختی‌های آن بیان کرد: «مرزداران» بازتاب‌دهنده حال و هوای مردم مرزنشین جنوب کشور در شرایط جنگ است و در زمان جنگ هم ساخته شد. البته ما در این مستند به دنبال نشان دادن صحنه‌های اصابت مستقیم نبودیم و اگر هم صحنه های این چنینی داشتیم، آنها را در آرشیو گذاشتیم؛ چراکه حال و هوای مردم مرزنشین در ایام جنگ برای ما بسیار جذاب‌تر بود.

وی با اشاره به مشاهداتش در ایام جنگ توضیح داد: ما در طول ۱۲ روز، به ۱۲ شهر سفر کردیم که خروجی آن در ۹ قسمت تصویر شد. ابتدا به برخی شهرها که می رسیدیم تصور می شد که شاید مردمشان صحبت نکنند و چون من بومی آن منطقه نیستم، همکاری نکنند اما چنین نبود و برعکس همکاری خوبی صورت گرفت. از این حیث فکر می کنم مردمی که اینقدر پای کار کشور هستند، باید دیده شوند.

بلوکات با اشاره به برخی از سوژه ها در مستند عنوان کرد: هنگامی که به چابهار رفتیم، با یکی از گشت‌زن های دریایی رو به رو شدیم که به او بسیجی دریایی می گفتند. او بلوچ بود و جالب است که ۴۰ روز تمام با هزینه شخصی خود، برای لنج‌هایی که در دریا متوقف شده بودند ناهار می برد. غذایی که ساده هم بود و شاید گاهی نان و پنیر می شد اما آن فرد خودش به این فکر بود که این آب و غذا را تامین کند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که آن فرد بلوچ، فشارهای زیادی را هم از رسانه های معاند تحمل می کند. من اتفاقات عجیب در این سفرها زیاد دیدم و به نظرم این میزان از عرق و علاقه مردم به وطن باید دیده می شد.

کارگردان «مرزداران» با اشاره به حمایت مردم از وطن تصریح کرد: در بندر لنگه، ۱۰۰ فروند لنج در یک روز مورد اصابت قرار گرفت؛ هر لنج حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیارد تومان ارزش دارد و هر لنج می‌تواند سرمایه یک خاندان باشد. از برخی لنج‌ها فقط موتور باقی مانده بود که ارزش آن ۱۰ میلیارد تومان است. بااین‌حال، همان شخصی که این خسارت را دیده است، مثلا می‌گفت: «اگر آمریکایی پایش را در بندر بگذارد، پایش را می‌شکنم» و این چنین پای مقابله با دشمن ایستاده بود.

وی ادامه داد: مرزداران ما چنین افرادی هستند و مسئولان ما باید این انسان‌ها را ببینند. باید بازنمایی کاملی از این اتفاقات و افراد صورت بگیرد تا اینها بیشتر شناخته شوند و متوجه شویم چه کار غیورمندانه‌ای در مرزهای جنوبی کشور انجام شده است.

بلوکات تصریح کرد: همانطور که گفته شد این مستند در شرایط جنگی تولید می‌شد، روزی که ترامپ تهدید کرد نیروگاه‌ها را خواهد زد، ما در نیروگاه بوشهر بودیم و بالاخره نگرانی هایی وجود داشت. با این حال همان روز مردم کنار نیروگاه بوشهر کباب آماده می‌کردند! یا بندر جاسک که منطقه کوچکی است هر نقطه‌ای مورد اصابت قرار می‌گرفت، احساس می‌کردید به اطراف شما حمله شده است.

وی در پایان اظهار کرد: ما مرزداری را تنها در شرایط جنگی دیده‌ایم و در شرایط عادی، آنها را رها می‌کنیم. بیش از آنکه مستندسازی از این مناطق به‌تنهایی اهمیت داشته باشد، توجه همه ارکان نظام حائز اهمیت است و حتی در شرایط صلح نیز باید به این مناطق توجه کرد.

مستند «مرزداران» با محوریت روایت فعالیت مرزدارن کشور در جهت تأمین نظم و امنیت در مرزها از شبکه دو سیما و نسیم پخش شد.