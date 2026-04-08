به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، در ایام جنگ رمضان سازمان هنری رسانه‌ای اوج با تولید و پخش مجموعه‌ای از آثار در قالب مستند، برنامه ترکیبی و سریال، تلاش کرده است روایت‌هایی متنوع از زندگی مردم، تحولات میدانی و ابعاد اجتماعی این مقطع ارائه دهد.

مجموعه مستند «مرزداران» از جمله تولیدات این سازمان است که با سفر به شهرهای مرزی جنوب کشور، تصویری نزدیک به واقعیت از زیست مردم در مناطق مرزی ارائه می‌دهد و حال‌وهوای اجتماعی این مناطق را در روزهای جنگ روایت می‌کند.

مستند کوتاه «ایران و تن» به روایت آرمان درویش، با تمرکز بر فعالیت نیروهای خدمات‌رسان در دوران جنگ، هر شب از شبکه آی‌فیلم پخش می‌شود و به بازنمایی نقش گروه‌های مردمی در پشتیبانی از جامعه می‌پردازد.

ویژه‌برنامه «به وقت ایران» با اجرای روح‌الله رضوی، از دیگر تولیدات این سازمان است که با حضور کارشناسان، به بررسی آخرین تحولات جنگ رمضان در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و منطقه‌ای می‌پردازد و هر شب از شبکه خبر روی آنتن می‌رود.

مستند «سپیدار» با اجرای المیرا شریفی‌مقدم نیز با تمرکز بر روایت زندگی افرادی که در میدان نبرد یا در مسیر التیام آسیب‌های ناشی از جنگ نقش داشته‌اند، تصویری انسانی از مقاومت و ایستادگی ارائه می‌دهد.

برنامه گفتگومحور «من ایرانم» با اجرای محمدرضا شهیدی‌فرد، با رویکردی تحلیلی و امیدبخش، به موضوعاتی همچون جنگ روانی، سواد رسانه‌ای و نقش مردم در شرایط حساس پرداخته و تلاش دارد به تقویت انسجام ملی کمک کند.

سریال «سرو، سپید، سرخ» نیز به‌عنوان یک مجموعه اپیزودیک، در هر قسمت روایتی مستقل از مسائل انسانی و اجتماعی در بستر جنگ رمضان ارائه می‌دهد و با بهره‌گیری از کارگردانان متعدد، تصویری متنوع از مواجهه انسان‌ها با بحران‌ها را به نمایش می‌گذارد.

این مجموعه آثار در مجموع تلاش دارند با نگاهی چندوجهی، روایتی رسانه‌ای از زندگی، مقاومت و همبستگی مردم ایران در دوران جنگ رمضان ارائه دهند.