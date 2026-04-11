به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هشتمین روز از رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» جمعه ۲۱ فروردین با حضور نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی معاون امور هنری، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری، کوروش سلیمانی مدیر مجموعه تئاترشهر، محمد فرشته‌نژاد، امیر حقیقت و جمعی از مسئولان و هنرمندان ناشنوا و کم شنوا در محوطه تئاتر شهر برگزار شد.

رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر»، با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی آغاز شد.

در بخش اول، سه فیلم از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران اکران شد، بخش دوم برنامه به اجرای تعزیه توسط گروه «حضرت سیدالشهدا (ع)» اختصاص داشت که به یاد آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب استان هرمزگان روی صحنه رفت.

در ادامه این رویداد، هادی جان‌فدا شاعر، اشعاری را با مضمون ایران برای مخاطبان خواند.

رونمایی آلبوم موسیقی «فرشته‌های میناب»

همچنین در رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر»، آلبوم موسیقی «فرشته‌های میناب» مجموعه ای از آثار موسیقی پاپ با حضور مسئولان حاضر در این رویداد رونمایی شد.

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این آلبوم توضیح داد: فرشته‌های میناب» حاوی آثاری است که با محوریت شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب ساخته شده است. این آلبوم گردآوری آثار خوانندگانی همچون زانکو، علی رها، هاتف، محمد فرشته‌نژاد، رضا رحیمیان و امیر حقیقت است که در چهل روز اخیر توسط هنرمندان موسیقی کشور ساخته شده و انجمن موسیقی ایران این آثار را در قالب یک آلبوم منتشر کرده است.

رضایی بیان کرد: این آثار از طریق کارت‌های که در رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» و تجمعات شبانه مردم تهران توزیع خواهد شد در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. این کارت حاوی یک QR کد است که بعد از اسکن آن، لینک آثار برای دارندگان قابل استفاده است.

در ادامه فاطمه غیاثوند شاعر به خوانش اشعاری پرداخت و قطعاتی از آلبوم «فرشته‌های میناب» توسط هنرمندانی همچون محمد فرشته‌نژاد، رضا رحیمیان و امیر حقیقت به صورت زنده اجرا شد.

محمد فرشته‌نژاد خواننده و آهنگساز پس از خوانش قطعاتی اظهارکرد: علاوه بر اجرای آثاری در آلبوم «فرشته‌های میناب»، قطعه‌ای برای کودکان میناب با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته‌ام. معقتدم با کودکان باید با زبان کودکانه سخن گفت. امیدوارم که ایران را دوباره با همکاری یکدیگر بسازیم.

همچنین در ادامه رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر»، زانکو خواننده موسیقی پاپ، قطعه «بخواب آروم» را با موضوع شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب اجرا کرد.

این خواننده موسیقی پاپ پس از اجرای این قطعه بیان کرد: ما در جایی ایستاده‌ایم که مهد تئاتر و هنر است. اجازه ندهیم که چند نفر و شبکه برای ما تعیین تکلیف کنند که به سخنان چه افرادی گوش دهیم و آنها را بپذیریم. بسیاری از فعالان روی صحنه و پشت صحنه عرصه موسیقی، شغل و منبع درآمدشان از حرفه موسیقی است.

از حضور عروسک‌های غول پیکر تا اجرای تعزیه و نقالی

حضور و فعالیت عروسک‌های غول پیکر و غرفه‌های هنرهای تجسمی از دیگر بخش‌های رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» بود. این رویداد چهارشنبه و پنجشنبه (۱۹ و ۲۰ فروردین ماه) به احترام چهلمین روز شهادت رهبر معظم انقلاب و شهدای دانش‌آموز میناب برگزار نشد.

ویژه برنامه «برای ایران، سرچشمه هنر» ۱۲ فروردین ماه همزمان با روز جمهوری اسلامی در محوطه مجموعه تئاتر شهر آغاز به کار کرد، این رویداد فرهنگی هنری به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت دیگر مجموعه‌ها طی فروردین ماه همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰ با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری میزبان مخاطبان است.

اجرای آثار نمایشی شامل نقالی، تعزیه، نمایش خیابانی، اجرای قطعات موسیقی ملی میهنی و مرتبط با شهدای جنگ رمضان، برگزاری کارگاه‌های هنرهای تجسمی توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پخش فیلم‌های سینمایی بلند، کوتاه و مستند در قالب پروژه «سینما سیار» و برگزاری کارگاه‌های آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری سازمان امور سینمایی، برپایی نمایشگاه کتاب و مراسم شعرخوانی با همراهی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برگزاری رویدادهای مرتبط با حوزه رسانه با همکاری معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله برنامه‌هایی است که در رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرند.