آغاز عملیات اجرایی فاز دوم پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان چوار

به گزارش خبرنگار مهر ، پروژه آبرسانی به ۹ روستای شهرستان چوار با جمعیتی بالغ بر ۶ هزار نفر در راستای رفع تنش آبی منطقه ظهر شنبه با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و امام جمعه شهرستان، مدیرعامل شرکت آبفا استان و جمعی از مردم و مسئولان محلی کلنگ زنی شد.

محمد محمدی مدیرعامل شرکت با تشریح جزئیات فاز دوم این طرح اظهار کرد: اجرای پروژه شامل ۵۲ کیلومتر خط انتقال آب با لوله‌های فولادی و گالوانیزه در اقطار ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰ و ۸۰ میلی‌متر و احداث مجموعه‌ای از مخازن ذخیره آب است. در این فاز، شش باب مخزن بتنی با ظرفیت‌های ۵۰۰، ۳۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ متر مکعبی احداث خواهد شد.

محمدی همچنین این پروژه را تقدیم به روح پاک ۱۶۸ دختر دانش‌آموز شهید مدرسه «شجره طیبه میناب» دانست.

مدیرعامل شرکت آبفا افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، نزدیک به ۶ هزار نفر از ساکنان ۹ روستای بخش مرکزی و بخش بولی از خدمات پایدار تأمین آب برخوردار خواهند شد.

در ادامه مراسم، فریدون همتی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اجرای چنین طرح‌هایی در مناطق دارای تنش آبی، از تلاش‌های مجموعه شرکت آبفا در پیگیری و پیشبرد پروژه قدردانی کرد.

همچنین فرماندار چوار و امام‌جمعه شهرستان در سخنانی آغاز عملیات اجرایی این طرح را گامی مؤثر در رفع مشکلات دیرینه آب شرب روستاهای شهرستان چوار دانسته و از اهتمام و تلاش مجموعه آبفا برای ارتقای خدمات‌رسانی قدردانی کردند.