«ایمان قوی و استقامت» شرط پیروزی بر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه شنبه در جمع قاریان برگزیده دانش‌آموز و همچنین مردم متدین سمنان در مسجد پنج تن آل عبا(ع) به آیه ۱۰۴ سوره مبارکه نساء اشاره کرد و بیان داشت: خداوند می‌فرماید در مقابله با دشمن سستی نکنید! چنانچه شما سختی دیدید و مجروح شدید، دشمنان شما نیز مجروح شدند و سختی کشیده‌اند پس در راه مبارزه با دشمن هیچ تردید و سستی مجاز نیست.

وی با استناد به آیات ۱۳۹ و ۱۴۰ سوره مبارکه آل‌عمران تصریح کرد: قرآن کریم می‌فرماید نباید از خود سستی نشان داد. در شرایطی که امام جامعه شهید شده است و همگی داغداریم، لکن مردم طی ۴۰ شبانه‌روز میادین و خیابان‌ها را و رزمندگان میدان مبارزه را مدیریت کردند و خالی نگذاشتند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه آتش‌بس موقت به معنای پایان جنگ با دشمن نیست، افزود: اگر بحثی در رابطه با مذاکره درمیان آمده است به معنای اضافه شدن دیپلماسی به میدان رزم است؛ میدان رزم همانگونه که پیش از این بوده، همچنان برقرار است چون دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به‌هیچ‌وجه قابل اعتماد نیستند و پیمان‌شکنی می‌کنند.

مطیعی علت اقدام ایران برای مذاکره را محک زدن آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین نمایان کردن عهدشکنی این دو کشور برای جهانیان عنوان کرد و گفت: کدام انسان عاقلی می‌پذیرد که این دو کشور جنایتکار حق ملت ایران را به رسمیت بشناسند!؟ این ۱۰ بند ذکر شده از سوی ایران بر آمریکا و اسرائیل تحمیل شده است چون نمی‌توانستند در میدان به کار خود ادامه دهند.

مطیعی با یادآوری ادعاها و توهین‌های مکرر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا گفت: آنها بسیار شعار دادند و ادعاهای فراوانی مطرح کردند و از روی خشم به ملت ایران توهین نیز کردند اما نتوانستند از این مبارزه فرار کنند.

وی شرط پیروزی بر دشمنان را داشتن ایمان و اراده قوی دانست و تصریح کرد: هرکس که در این شرایط ایمان قوی‌تری داشته باشد استقامتش بیشتر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان شمنان در ادامه به آیه ۳۰ سوره مبارکه فصلت نیز اشاره کرد و گفت: قرآن کریم می‌فرماید «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ» اگر ایمان و ارتباط با خدا و همچنین استقامت و ثبات قدم همراه انسان باشد همانطور که ملت شریف ایران نیز هر دو شرط را با حضور ده‌ها میلیونی خود در خیابان‌ها اثبات کرده‌اند و تا زمانی که نیاز باشد همچنان خواهند ماند، خداوند ضمانت کرده است فرشتگان خود را برای کمک به مؤمنان بفرستد.

مطیعی شکست دشمن در واقعه اصفهان را یکی از جلوه‌های امداد غیبی خواند و تصریح کرد: در حمله آمریکا به صحرایی در استان اصفهان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند اما این رسوایی عظیم که برای دشمن به وجود آمده توسط خداوند متعال عنایت شده است.