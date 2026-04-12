ماجرای بازنگری برنامه غنی سازی آرد در کشور

احمد اسماعیلزاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، به تشریح آخرین وضعیت برنامه غنیسازی آرد در کشور پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر در کشور این برنامه دارد انجام میشود. ما از اواخر پارسال، در حقیقت از اواخر ۱۴۰۳، یک برنامهای را در وزارتخانه تدوین کردیم برای بازنگری برنامهای که ۲۰ سال است در کشور دارد انجام میشود تا ببینیم که آیا به همین روال باید ادامه پیدا کند یا نیاز به تغییراتی در برنامه است.
وی افزود: به همین خاطر یک تیمی از محققین تشکیل شدند و به دو دسته تقسیم شدند. یک قسمت قرار شد بیایند بحثهای مربوط را بررسی بکنند، یک بخشی از محققین هم متمرکز شدند بر روی بحثهای مربوط به آهن که هم مشکلات و چالشهای موجود در اجرای این برنامه را بررسی کنند و تقریباً آذر ماه پارسال هر دو کمیته گزارشهای خودشان را آماده کردند و به ما دادند.
اسماعیلزاده با اشاره به ماحصل این گزارشها گفت: در بحث غنیسازی، به نظر میرسد اهمیت بحث غنیسازی آرد با اسید فولیک خیلی نیاز نیست در کشور انجام بشود.
به گفته وی؛ این نظرات کمیته علمی بود، اما برای اینکه بالاخره تصمیم کشوری است و بتوانیم تمام چالشها و تمام جوانب داستان را ببینیم، اینها را مجدد آمدیم در جلسهای که متشکل از اعضای همه کمیتهها بود بررسی کردیم. آن اعضا نظرشان این بود که لازمه ادامه پیدا کند اما دوزش باید بیاید پایین.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تصریح کرد: با توجه به این تناقض، ما گذاشتیم که یک مقدار بررسی بیشتر روی آن انجام بشود. این غنیسازی را درست میکردند و بعد از اینکه تولید میکنند در اختیار قرار میدهند.
وی خاطرنشان کرد: ما جلسهای تشکیل دادیم و توی همین جلسه که مربوط به کارخانههای تولید بود، با پنج تا کارخانه صحبت کردیم و متوجه شدیم که در تولید در کشور اشکالاتی وجود دارد. با توجه به قیمت بالایی که از خارج وارد میشود، برخی از این کارخانهها که تولیدکننده میکس هستند، متأسفانه اسید فولیک اضافه نمیکردند و بحثهای قیمتی داشتند که با این قیمت، بنابراین اگر بخواهیم ببینیم که آنها بر اساس ارزیابیهایی که دارند، بحث آرد را میبینند که ارزیابی نشان میدهد که چقدر واقعاً کافی را دارند.
