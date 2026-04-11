تمرکز بر احیای صنایع کلیدی اصفهان پس از خسارات جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه شنبه در نشست با فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه فولاد و پتروشیمی استان اصفهان، به بررسی وضعیت این صنایع پس از تحولات و تنشهای اخیر پرداخت و گفت: در جریان جنگ اخیر، برخی از صنایع مهم استان با آسیبهایی مواجه شدند که لازم است برای جبران آنها برنامهریزی دقیق و اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه صنایع مادر در اقتصاد استان افزود: اصفهان یکی از قطبهای مهم صنعتی کشور است و زنجیرههای تولیدی در حوزههایی مانند فولاد و نساجی نقش اساسی در اقتصاد استان دارند؛ از این رو حمایت از این بخشها و جلوگیری از تضعیف صنایع مادر باید در اولویت سیاستگذاریها و برنامههای اجرایی قرار گیرد.
استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت احیای سریع ظرفیتهای تولیدی تأکید کرد و گفت: بازگشت صنایع به مدار تولید علاوه بر جبران خسارات، نقش مهمی در حفظ اشتغال و تأمین نیاز بازار خواهد داشت.
جمالینژاد با بیان اینکه تأمین نیاز بازار استان در حوزه فولاد و پتروشیمی اهمیت ویژهای دارد، ادامه داد: لازم است با شناسایی دقیق ظرفیتها، موانع و چالشهای موجود، برنامههای مؤثری برای تقویت زنجیرههای تولید و افزایش بهرهوری در این صنایع تدوین شود.
در این نشست، فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه صنعت نیز با ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود، به بیان راهکارهایی برای بازسازی آسیبهای وارد شده، رفع موانع تولید و توسعه زنجیرههای مرتبط با صنایع فولاد و پتروشیمی در استان پرداختند.
نظر شما