مدیریت واحدهای تولیدی و بازار، کلید عبور از تبعات جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری ظهر چهارشنبه در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به شرایط اقتصادی پس از جنگ تحمیلی سوم و خسارات وارده به صنایع بزرگ و پتروشیمی، بر اهمیت مدیریت هوشمندانه در حوزه صنایع کوچک و تبدیلی تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: با توجه به خسارات ناشی از جنگ، بسیاری از صنایع و خدمات وابسته دچار مشکلات خاص شدند، از این رو، مدیریت مناسب و قانونی کسب‌وکارهای کوچک و بازار اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است.

وی در ادامه مدیریت یکپارچه واحدهای تولیدی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی را از جمله دلایل برگزاری این نشست عنوان کرد و افزود: در وضعیت جنگ و تبعات آن، نباید ناامیدی در جامعه تولیدکننده و فعالان اقتصادی القا شود، بلکه باید از قوانین، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مصوب به بهترین شکل بهره‌مند شد.

عسکری تصریح کرد: بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند راهکارهای موثر برای عبور از چالش‌های فعلی و حمایت از فعالان اقتصادی باشد و استان باید با هم‌افزایی، برنامه‌ریزی و مدیریت هوشمندانه، مسیر توسعه را نه تنها حفظ بلکه تقویت کند.