کریمی: با آفات ۵۰۰ هکتار مزارع غلات کرمانشاه مبارزه شد

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه حفظ نباتات اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون، عملیات گسترده و دقیقی در بیش از ۵۰۰ هکتار از مزارع غلات تحت پوشش شهرستان کرمانشاه به منظور مقابله با آفات مخرب به انجام رسیده است.
وی با بیان جزئیات این طرح و تفکیک اراضی تحت پوشش افزود: این سطح از مبارزه، گسترهای از مزارع گندم آبی، گندم دیم، جو آبی و جو دیم را در بر میگیرد که طی آن، برعلیه آفات مختلفی همچون سوسک سیاه، کرم سفید ریشه و سایر آفات رایج منطقه (به استثنای آفت سن) اقدامات کنترلی و سمپاشیهای لازم با دقت و نظارت کارشناسی صورت گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در اجرای موفقیتآمیز این عملیات آن است که علیرغم شرایط جنگی پیش آمده و همچنین تقارن این ایام با تعطیلات نوروزی، هیچگونه وقفهای در روند خدماترسانی، پایش مزارع و پشتیبانی از کشاورزان ایجاد نشد.
کریمی با اشاره به فعالیت بیوقفه تیمهای تخصصی خاطرنشان کرد: در این مدت، رئیس و کارشناسان اداره تولیدات گیاهی شهرستان کرمانشاه به همراه کارشناسان مراکز خدمات در دهستانهای تابعه، به صورت کاملاً مستمر و میدانی از فروشگاههای عرضهکننده سم، کود و بذر تحت پوشش این شهرستان بازدید به عمل آوردهاند. در جریان این بازدیدها، علاوه بر جمعآوری و ارسال دقیق گزارشات مربوطه به مراجع ذیربط، توصیههای فنی و تخصصی لازم نیز به متصدیان فروشگاهها ارائه میگردد تا خللی در ساختار تأمین نیازهای زارعین به وجود نیاید.
وی در پایان یادآور شد: افزون بر اقدامات مذکور، کارشناسان واحد حفظ نباتات اداره تولیدات گیاهی شهرستان کرمانشاه نیز با سرکشیهای مداوم و مستمر از کلینیکهای گیاهپزشکی و مراکز عرضه سموم کشاورزی، تمامی مراحل و روند تأمین و توزیع نهادههای مورد نیاز کشاورزان زحمتکش را با حساسیت بالایی رصد و پیگیری میکنند تا از کیفیت، اصالت و دسترسی مناسب این اقلام در حساسترین مقاطع رشد گیاه اطمینان کامل حاصل شود.
