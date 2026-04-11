۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹

کریمی: با آفات ۵۰۰ هکتار مزارع غلات کرمانشاه مبارزه شد

کرمانشاه- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: تاکنون در بیش از ۵۰۰ هکتار از مزارع غلات شهرستان برعلیه آفات مبارزه شده است.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه حفظ نباتات اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون، عملیات گسترده و دقیقی در بیش از ۵۰۰ هکتار از مزارع غلات تحت پوشش شهرستان کرمانشاه به منظور مقابله با آفات مخرب به انجام رسیده است.

وی با بیان جزئیات این طرح و تفکیک اراضی تحت پوشش افزود: این سطح از مبارزه، گستره‌ای از مزارع گندم آبی، گندم دیم، جو آبی و جو دیم را در بر می‌گیرد که طی آن، برعلیه آفات مختلفی همچون سوسک سیاه، کرم سفید ریشه و سایر آفات رایج منطقه (به استثنای آفت سن) اقدامات کنترلی و سم‌پاشی‌های لازم با دقت و نظارت کارشناسی صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در اجرای موفقیت‌آمیز این عملیات آن است که علی‌رغم شرایط جنگی پیش آمده و همچنین تقارن این ایام با تعطیلات نوروزی، هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند خدمات‌رسانی، پایش مزارع و پشتیبانی از کشاورزان ایجاد نشد.

کریمی با اشاره به فعالیت بی‌وقفه تیم‌های تخصصی خاطرنشان کرد: در این مدت، رئیس و کارشناسان اداره تولیدات گیاهی شهرستان کرمانشاه به همراه کارشناسان مراکز خدمات در دهستان‌های تابعه، به صورت کاملاً مستمر و میدانی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده سم، کود و بذر تحت پوشش این شهرستان بازدید به عمل آورده‌اند. در جریان این بازدیدها، علاوه بر جمع‌آوری و ارسال دقیق گزارشات مربوطه به مراجع ذی‌ربط، توصیه‌های فنی و تخصصی لازم نیز به متصدیان فروشگاه‌ها ارائه می‌گردد تا خللی در ساختار تأمین نیازهای زارعین به وجود نیاید.

وی در پایان یادآور شد: افزون بر اقدامات مذکور، کارشناسان واحد حفظ نباتات اداره تولیدات گیاهی شهرستان کرمانشاه نیز با سرکشی‌های مداوم و مستمر از کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و مراکز عرضه سموم کشاورزی، تمامی مراحل و روند تأمین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان زحمتکش را با حساسیت بالایی رصد و پیگیری می‌کنند تا از کیفیت، اصالت و دسترسی مناسب این اقلام در حساس‌ترین مقاطع رشد گیاه اطمینان کامل حاصل شود.

