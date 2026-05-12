کشاورزان کرمانشاهی برای مقابله با پوره سن اقدام کنند

فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند مبارزه با آفت سن در مزارع استان، اظهار کرد: در مرحله مقابله با سن مادر، عملیات مبارزه در بیش از ۳۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان انجام شده است.
وی افزود: بررسیهای میدانی از مزارع گندم و جو نشان میدهد میزان آلودگی به آفت پوره سن در برخی مناطق از حد تعیینشده برای مبارزه فراتر رفته و این موضوع نیازمند توجه جدی کشاورزان است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: شرایط در مناطق گرمسیری بهویژه شهرستانهای گیلانغرب و سرپلذهاب حساستر است و لازم است کشاورزان با بسیج امکانات و پایش مستمر مزارع، اقدامات لازم را در سریعترین زمان انجام دهند.
شریفی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی و اقدام بهموقع در کنترل این آفت، تصریح کرد: کشاورزان باید با توجه به شرایط اقلیمی و مرحله رشدی گیاه، در صورت مشاهده تراکم آفت، نسبت به انجام مبارزه شیمیایی یا غیرشیمیایی بر اساس دستورالعملهای فنی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح و بهموقع آفت سن، نقش مهمی در حفظ عملکرد مزارع گندم و جلوگیری از خسارات اقتصادی به بخش کشاورزی استان خواهد داشت.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه در پایان از کشاورزان خواست ضمن همکاری با کارشناسان جهاد کشاورزی، توصیههای فنی ارائه شده را جدی گرفته و برای کنترل این آفت اقدام عاجل داشته باشند.
نظر شما