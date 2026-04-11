  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

عملیات آواربرداری واحدهای تخریب‌شده در ایلام آغاز شد

ایلام - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام گفت: عملیات آواربرداری واحدهای تخریب‌شده در ایلام آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله محبی عصر شنبه در جریان بازدید از واحدهای آسیب دیده ایلام از آغاز عملیات پاک سازی و آواربرداری واحدهای مسکونی _ تجاری که در نتیجه جنگ آمریکایی-صهیونیستی تخریب شده‌اند، توسط ماشین‌آلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام خبر داد.

وی در خصوص این عملیات اظهار داشت: ما با تمام توان در تلاش هستیم تا هرچه سریع‌تر این مناطق را از وجود آوار پاک‌سازی کرده و زمینه را برای ساخت‌وساز مجدد فراهم آوریم.

وی افزود: این عملیات که با نظارت کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام می‌شود، شامل جمع‌آوری و انتقال آوار، تسطیح زمین و آماده‌سازی آن برای مراحل بعدی بازسازی است.

مدیرکل بنیاد مسکن یادآور شد: تمامی متقاضیانی که واحدهای مسکونی یا تجاری آنان به‌طور کامل تخریب شده است، می‌توانند به‌صورت رایگان از خدمات پاک‌سازی و آواربرداری بنیاد مسکن بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6798395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها