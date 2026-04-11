به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله محبی عصر شنبه در جریان بازدید از واحدهای آسیب دیده ایلام از آغاز عملیات پاک سازی و آواربرداری واحدهای مسکونی _ تجاری که در نتیجه جنگ آمریکایی-صهیونیستی تخریب شدهاند، توسط ماشینآلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام خبر داد.
وی در خصوص این عملیات اظهار داشت: ما با تمام توان در تلاش هستیم تا هرچه سریعتر این مناطق را از وجود آوار پاکسازی کرده و زمینه را برای ساختوساز مجدد فراهم آوریم.
وی افزود: این عملیات که با نظارت کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام میشود، شامل جمعآوری و انتقال آوار، تسطیح زمین و آمادهسازی آن برای مراحل بعدی بازسازی است.
مدیرکل بنیاد مسکن یادآور شد: تمامی متقاضیانی که واحدهای مسکونی یا تجاری آنان بهطور کامل تخریب شده است، میتوانند بهصورت رایگان از خدمات پاکسازی و آواربرداری بنیاد مسکن بهرهمند شوند.
