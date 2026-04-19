شمس‌الله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق آسیب‌دیده شهرستان اسلام‌آبادغرب اظهار کرد: عملیات تخریب و آواربرداری واحدهای خسارت‌دیده با استفاده از ماشین‌آلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حال انجام است.

وی افزود: در روزهای اخیر ۷ واحد مسکونی و ۳ واحد تجاری در این شهرستان مورد آواربرداری و جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی قرار گرفته و روند پاکسازی با جدیت ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه این اقدامات در راستای تسریع روند بازسازی انجام می‌شود، تصریح کرد: نیروهای اجرایی و ماشین‌آلات عمرانی بنیاد مسکن به‌صورت مستمر در مناطق آسیب‌دیده حضور دارند و عملیات بازسازی را دنبال می‌کنند.

خدادادی ادامه داد: بنیاد مسکن خود را متعهد می‌داند تا پایان روند بازسازی در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده باشد و تمامی مراحل کار با هدف بازگشت سریع‌تر شرایط عادی زندگی انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر حمایت از ساکنان مناطق خسارت‌دیده خاطرنشان کرد: این نهاد انقلابی با تمام ظرفیت‌های خود در کنار مردم خواهد بود و اجازه نخواهد داد روند بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری متوقف شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه در پایان گفت: تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، روند بازسازی با سرعت و کیفیت مناسب ادامه یافته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط اسکان مجدد برای خانوارهای آسیب‌دیده فراهم شود.