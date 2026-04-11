شریعتی: بیش از ۲۹۲ گرم طلا توسط گیلانی ها به پویش «ایران ما» اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، توحید شریعتی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تجلی روحیه ایثار و همبستگی در میان مردم استان گیلان اظهار کرد: در جریان اجرای پویش «جبهه ملی ایران ما»، مردم غیور استان گیلان بار دیگر سخاوت خود را به نمایش گذاشتند و تاکنون قریب به ۸۰۰ میلیارد ریال کمکهای نقدی و غیرنقدی برای یاری آسیبدیدگان جمعآوری شده است.
وی با اشاره به استقرار ۲۲ مرکز جمعآوری کمکهای مردمی در سطح استان افزود: در حال حاضر ۹۱ تیم از اعضای داوطلب در قالب تیمهای مهارت، مشارکت، هدایت و سازماندهی، در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند و کار جمعآوری و هدایت کمکهای خداپسندانه مردم شریف گیلان را بر عهده دارند.
معاون امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان گیلان به اهدای طلا توسط بانوان گیلانی در این پویش اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۹۲ گرم و ۳۶ سوت طلا از سوی مردم به این پویش اهدا شده است.
شریعتی در ادامه از استقبال چشمگیر و بیسابقه مردم برای پیوستن به بدنه داوطلبانه هلالاحمر خبر داد و تصریح کرد: تنها در هفته گذشته، قریب به ۱۰۰ هزار نفر از آحاد مردم برای حضور فیزیکی در فعالیتهای عامالمنفعه، به عضویت این جمعیت درآمده و مراحل ثبتنام خود را تکمیل کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این حجم گسترده از عضویت، حدود ۲۰ هزار نفر نیز در دورههای آموزش همگانی هلالاحمر شرکت کردهاند تا آمادگی لازم را برای ارائه خدمات در مواقع بحرانی کسب کنند.
