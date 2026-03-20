پویش «جبهه مردمی ایران ما» در گیلان کلید خورد

توحید شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس منطقه و تداوم نبردها در ایام جنگ رمضان، اظهار کرد: داوطلبان غیور و مخلص هلال احمر گیلان با استقرار پایگاه‌هایی در سطح استان، اقدام به جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار کرده‌اند.

وی افزود: این کمک‌های بشردوستانه در قالب پویش «جبهه مردمی ایران ما» سازماندهی شده است تا بستر مناسبی برای ایثار و نوع‌دوستی مردم شریف گیلان فراهم شود. داوطلبان هلال احمر استان در این پایگاه‌ها با همتی بلند، آماده دریافت اقلام ضروری و وجوه نقدی برای یاری رساندن به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان هستند.

سرپرست معاونت امور داوطلبان هلال احمر گیلان با اشاره به اینکه حضور پرشور اعضای داوطلب در این عرصه نشان‌دهنده پایبندی به اهداف بشردوستانه است، گفت: شهروندان نیکوکار گیلانی می‌توانند کمک‌های خود را به صورت حضوری با مراجعه به پایگاه‌های مستقر در سراسر استان تحویل دهند یا از طریق شماره حساب بانک مرکزی ۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۶۶۶۶۲، شماره شبا IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۶۶۶۶۲ و شماره کارت ۶۲۳۵۸۳۶۶۹۵۷۰۶۳۶۷، جمعیت هلال احمر را در اجرای این پویش یاری کنند.

شریعتی در پایان از همشهریان نوعدوست خواست تا تصویر فیش واریزی کمک‌های خود به این پویش را به شعب جمعیت هلال احمر در شهرستان ها و استان تحویل دهند.