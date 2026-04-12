اهدای عضو نوجوان ۱۴ ساله در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع هروکی گفت: اعضای پیکر مرحوم امیر علی کریمی ۱۴ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی افزود: کبد و کلیه‌های این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی یزد نجات بخش جان هموطنان شد.