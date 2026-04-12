  1. استانها
  2. یزد
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

اهدای عضو نوجوان ۱۴ ساله در یزد

یزد - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی گفت: با ایثار یک هموطن دیگر، سومین اهدای عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع هروکی گفت: اعضای پیکر مرحوم امیر علی کریمی ۱۴ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی افزود: کبد و کلیه‌های این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی یزد نجات بخش جان هموطنان شد.

کد مطلب 6799012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

