ایران با جدیت وارد مذاکرات شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور ضمن یادآوری عهد شکنی امریکا در مذاکرات و تحمیل دو جنگ علیه ایران و ارتکاب جنایات متعدد علیه ملت ایران گفت: ما با اهتمام و جدیت وارد مذاکرات اسلام آباد شده ایم، لیکن موفقیت آن بستگی به رویکرد طرف مقابل دارد.
همچنین در گفتوگوی تلفنی مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آخرین وضعیت آتشبس، مذاکرات اسلامآباد و وضعیت لبنان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور در این گفتوگو حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را منبع اصلی تنش معرفی و تصریح کرد: کشتار صدها نفر از مردم مظلوم لبنان و حمله علیه اماکن غیر نظامی این کشور از جمله یک شیرخوارگاه مصداق بارز جنایت جنگی است.
پزشکیان همچنین بر لزوم فشار بر این رژیم و امریکا برای توقف این حملات تاکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه بدنبال تنش و جنگ نبوده و همواره بر حل و فصل مسائل از طریق گفتگو بر مبنای حقوق بینالملل تاکید کرده است، افزود: در عین حال ما در دفاع از حقوق مشروع خود وتمامیت ارضی کشورمان تردید نداریم.
پزشکیان همچنین از توانمندی موشکی کشور به عنوان ابزاری دفاعی در برابر تجاوزکاریهای متجاوزین یاد کرد و بیعملی سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپایی در برابر حملات غیر قانونی علیه ایران و حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه را مورد انتقاد قرار داد.
رئیسجمهور فرانسه نیز در این گفت و گو با بیان اینکه کشورش از همان روز نخست به طور رسمی و شفاف، این جنگ را محکوم کرده و هم اکنون نیز از آتش بس استقبال و بر لزوم توقف حملات علیه لبنان تاکید دارد، ابراز امیدواری کرد که روند مذاکرات اسلام آباد رو به پیشرفت باشد.
امانوئل مکرون همچنین آمادگی پاریس را برای کمک به برقراری صلح و آرامش در منطقه اعلام کرد و در ادامه مقرر شد تماسهای دو طرف ادامه یابد.
نظر شما