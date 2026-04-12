ظرفیت ۱۵هزار نفری پذیرش دکتری ۱۴۰۵؛ فنی مهندسی و علوم انسانی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ صبح جمعه ۲۴ بهمن ماه در ۱۲۵ شهرستان در سراسر کشور با رقابت ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی و ۷ گروه آزمایشی برگزار شد. نتایج اولیه در ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام شد و از میان شرکت کنندگان تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند.

مهلت انتخاب رشته از چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است و داوطلبان می توانند تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

براساس اعلام سازمان سنجش نتایج انتخاب رشته محل برای داوطلبان مجاز آزمون دکتری و اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب برای مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ... ) آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ در دهه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام می شود.

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ دارای ظرفیتی ۱۵ هزار و ۲۸۲ نفر است و در میان ۷ گروه آموزشی علوم فنی و مهندسی در صدر ظرفیت پذیرش است.

گروه آموزشی فنی و مهندسی با ۴ هزار و ۶۶۲ نفر ظرفیت در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان دارای بیشترین ظرفیت پذیرش است.

پس از آن گروه علوم انسانی با ۴ هزار و ۶۱۰ نفر ظرفیت در دوره های روزانه، روزانه غیرانتفاعی، نوبت دوم، پیام نور، پردیس خودگردان و بعد از آن گروه علوم پایه با ۳ هزار و ۵۳ نفر ظرفیت در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان در رده های بعدی قرار دارند.

گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی دارای ظرفیتی به میزان یک هزار و ۹۸۳ نفر است. در این گروه این ظرفیت در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان پذیرفته می شوند.

گروه هنر با ۴۳۷ نفر ظرفیت ، گروه زبان با ۲۷۱ نفر ظرفیت و گروه دامپزشکی با ۲۶۶ نفر ظرفیت دارای کمترین میزان ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ هستند.

تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال دانشجویان در مقطع دکتری امکانپذیر نیست، بنابراین به متقاضیان تأکید می شود در خصوص مراجعه به دانشگاه ها برای درخواست پذیرش و انجام مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، دقت لازم را بعمل آورند.

از همۀ پذیرفته شدگان نهایی رشته محل های دوره های غیر از روزانه و روزانه - غیردولتی شامل: دوره های نوبت دوم، پردیس خودگردان، پیام نور، غیردولتی و غیرانتفاعی شهریه دریافت خواهد شد. متقاضیان برای اطلاع از میزان شهریه دوره های مختلف به درگاه های اطلاعرسانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد نظر مراجعه کنند.

طبق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، در سال ۱۴۰۵ مرحله تکمیل ظرفیت در آزمون دکتری وجود نخواهد داشت.