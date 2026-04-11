به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم فومن ضمن قدردانی از مردم همیشه در صحنه این شهرستان با اشاره به ۴۷ سال تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلابی که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شکل گرفت، نقطه عطف مهم تاریخ کشورمان بود. نظام جمهوری اسلامی ایران یک مکتب دارای اصول است که بر پایه سه اصل استقلال، جمهوری و اسلام شکل گرفته و همین سلطه‌ناپذیری و خودباوری، دشمنان نظام را آشفته کرده است.

وی افزود: دشمن ابتدا فکر کرد با فشار اقتصادی و تحریم بر ما غلبه می‌کند، اما دیدند در جنگ تحمیلی ۴۰ روز طاقت نیاوردند. ما سال‌ها با عزت و به پشتیبانی رهبر حکیم شهیدمان این مسیر را مقتدرانه ادامه داده‌ایم. وقتی تحریم‌ها اثر نکرد، تلاش کردند جایگاه ما را در نظام بین‌المللی به خطر بیندازند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با اشاره به نقض قواعد بین‌المللی توسط آمریکا و اسرائیل تصریح کرد: این رژیم جنایتکار تمام اصول منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو و عرف بین‌المللی را زیر پا گذاشته و اقدامات آنها مصداق بارز جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است. متأسفانه شورای امنیت کارایی خود را از دست داده و به جای محاکمه این دو جنایتکار، علیه ما قطعنامه صادر می‌کند.

معصومی با تأکید بر لزوم محاکمه ترامپ و نتانیاهو در دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه خاطرنشان کرد: ما در طول انقلاب اسلامی یک بار هم به کشوری تجاوز نکردیم و همیشه دفاع مشروع داشته‌ایم. در عین حال که در حال مذاکره بودیم به ما حمله شد، اما جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سکوت کردند.

وی با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: دشمن توهم داشت با شهادت رهبر کار تمام است، اما سه مؤلفه قدرت یعنی رهبری حکیم، نیروهای مسلح شاگرد مکتب سلیمانی و ملت بزرگ ایران که بیش از ۲۰ میلیون نفر در پویش «جان فدا» شرکت کرده‌اند، درس بزرگی به آنها داد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس تأکید کرد: هیچ اعتمادی به دشمنان خبیث نداریم. اگرچه با حسن نیت پای مذاکره حضور یافته‌ایم اما کاملاً بی‌اعتماد هستیم و همچنان آماده‌ایم. آتش‌بس نکردیم بلکه نبرد را با سکوت عوض کرده‌ایم.

معصومی در پایان با اعلام خبر تصویب طرح دوفوریتی راهبردی مدیریت تنگه هرمز گفت: انشاءالله طرح دوفوریتی مدیریت فیزیکی و هوشمند بر تنگه هرمز را تصویب خواهیم کرد. شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را هرگز کنار نخواهیم گذاشت.