معصومی: آماده‌ باش نیروهای مسلح پاسخ کوبنده ایران به توهمات ترامپ است

سید کریم معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات ترامپ، رئیس جمهور دولت تروریستی آمریکا مبنی بر سرنگونی بالگرد آمریکایی توسط ایران و تهدید به پاسخگویی، اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیازی به اثبات قدرت ندارند؛ قدرتشان را در عملیاتهای واقعی، در آسمان، زمین و دریا به اثبات رساندهاند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک نکته را به ترامپ بگویم؛ کوچکترین تعرض به آبهای سرزمینی یا حریم هوایی ایران، با واکنشی سریع، کوبنده و ویرانگر مواجه خواهد شد. سربازان دلیر ایران اسلامی لحظهای از حراست از مرزهای عزت این سرزمین غفلت نمیکنند.
عضو هیئت رئیسه و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: پاسخ قاطع ایران به این تهدید پوچ و مضحک، چیزی جز اعلام آمادهباش رزمی و نمایش اقتدار بیچون و چرای نیروهای مسلح نیست. موشکهای نقطهزن ایران در دل سکوهای پرتاب، چشم به آسمان دوختهاند و آماده پاسخگویی به هر حرکت احمقانهای هستند.
وی با اشاره به توان بازدارندگی بینظیر ایران گفت: ترامپ بهتر است درس عبرت از سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در آسمان ایران بگیرد. آن روز هم تهدید کرد، هم لشکرکشی کرد، اما جز ذلت و ناکامی چیزی عایدش نشد. امروز هم نیروهای مسلح ایران مقتدرانهتر و آمادهتر از همیشه در سنگرهای دفاع از میهن ایستادهاند.
معصومی با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنههای حساس انقلاب خاطرنشان کرد: ترامپ و امثال او باید بدانند ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمن هرگز تنها نبوده و نیست. مردم غیور ایران در بیش از ۱۰۰ شب متوالی با وجود همه تهدیدها، توطئهها و فضاسازیهای رسانهای، خیابانها و میادین را رها نکردند و با حضور پرشور خود، پشتیبانی بینظیر خود را از رهبری حکیم و نیروهای مسلح دلیر به نمایش گذاشتند.
وی افزود: این شبهای به یادماندنی نشان داد که پیوند مردم با ولایت و نیروهای مسلح، پیوندی ناگسستنی و ریشهدار است. دشمنان بدانند تا وقتی چنین مردمی پشت سر نیروهای مسلح خود ایستادهاند، هیچ تهدیدی نمیتواند اراده آهنین این ملت را متزلزل کند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: حرفهای بیربط و توهمزده ترامپ برای مردم ما نه تازگی دارد، نه تأثیر و نه ارزش پاسخ مفصل. ملت ایران در بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی نشان داده که با تهدید و زورگویی نه تنها عقبنشینی نمیکند، بلکه مصممتر، یکپارچهتر و مقاومتر از قبل در برابر دشمنان ایستادگی میکند. اقتدار ایران خط قرمز ماست و هر کس به آن تعرض کند، تا عمق وجود پشیمان خواهد شد.
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