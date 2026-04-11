به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسام طاهر شامگاه شنبه در اجتماع مردم بهار به خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان، زنان و همه اقشار حاضر در این اجتماع درود فرستاد و با بیان اینکه معتقدیم همه شما به دعوت امام زمان (عج) در این مراسم حاضر شدید، اظهار کرد: این حضور پرشور مردم چیزی جز موج عظیم حمایت از انقلاب و نظام اسلامی نیست.

وی به نقش مردم در تحولات کشور پرداخت و با بیان اینکه در تاریخ نمونه‌هایی از معجزات الهی نقل شده است، ادامه داد: حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف کشور در این برهه از تاریخ خود یک معجزه الهی است چراکه مردم در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان، با قدرت در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور دارند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بهار با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال ضربه زدن به ایران از طریق راهبردهای مختلف است، بیان کرد: آمریکا سه راهبرد اصلی شامل تهاجم نظامی، ایجاد اغتشاش و ایجاد تفرقه را برای ضربه زدن به کشور ما دنبال می‌کنند، اما حضور مردم و اتحاد ملی همه این نقشه‌ها را خنثی کرده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران با روحیه بسیجی در برابر سختی‌ها مقاوم‌تر و قوی‌تر می‌شود، افزود: دشمنان بارها ایران را تهدید کرده اما در این نبرد توان و قدرت نظامی کشور برای آنها آشکار شده است.

سرهنگ طاهر با اشاره به اینکه امروز دشمنان بیش از هر زمان دیگری متوجه شدند که جمهوری اسلامی از پشتوانه مردمی و توان دفاعی بالایی برخوردار است، بیان کرد: مذاکره بخشی از روند تقابل و دفاع از منافع کشور است.

وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای کسب شده در میدان، باید در عرصه سیاسی و حقوقی تثبیت شود، افزود: اعضای تیم مذاکره کننده ایران امروز در مذاکرات با اتکا به قدرت ملت ایران سخن می‌گویند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بهار به اهمیت وحدت ملی در ادامه مسیر انقلاب پرداخت و اضافه کرد: دشمن می‌خواهد با تفرقه افکنی میان مردم به اهداف خود دست یابد اما اتحاد و حضور مردم در صحنه، مهم‌ترین عامل خنثی‌کننده توطئه‌ها و تضمین‌کننده پیروزی ملت ایران خواهد بود.