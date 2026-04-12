توزیع ۴۵۰ تن سبوس در شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری با تاکید بر نقش حیاتی تولیدکنندگان دام و طیور شهرستان در حفظ و پایداری امنیت غذایی محصولات پروتئینی، این اقدامات را گامی مهم در راستای حمایت از این بخش و ایجاد ثبات قیمتی در بازار شهرستان برشمرد و اظهار کرد: بیش از ۴۵۰ تن سبوس در سال گذشته در شهرستان رودان توزیع شد.

وی همچنین به تداوم خدمات‌رسانی به تولیدکنندگان در شرایط اخیر اشاره کرد و افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تاکنون بیش از ۱۰۰ تن سبوس نیز از طریق سامانه بازارگاه عرضه شده و روند توزیع همچنان ادامه دارد.