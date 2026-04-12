۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

توزیع ۴۵۰ تن سبوس در شهرستان رودان

رودان- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان از توزیع گسترده بیش از ۴۵۰ تن سبوس در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری با تاکید بر نقش حیاتی تولیدکنندگان دام و طیور شهرستان در حفظ و پایداری امنیت غذایی محصولات پروتئینی، این اقدامات را گامی مهم در راستای حمایت از این بخش و ایجاد ثبات قیمتی در بازار شهرستان برشمرد و اظهار کرد: بیش از ۴۵۰ تن سبوس در سال گذشته در شهرستان رودان توزیع شد.

وی همچنین به تداوم خدمات‌رسانی به تولیدکنندگان در شرایط اخیر اشاره کرد و افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تاکنون بیش از ۱۰۰ تن سبوس نیز از طریق سامانه بازارگاه عرضه شده و روند توزیع همچنان ادامه دارد.

