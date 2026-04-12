  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

خسارت به ۱۰ واحد صنعتی کردستان در «جنگ رمضان»

سنندج- مدیرکل صمت کردستان از خسارت به ۱۰ واحد صنعتی و صنفی استان در جریان «جنگ رمضان» خبر داد و گفت: بازسازی و جبران خسارت این واحدها در اولویت برنامه‌های این اداره کل قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدبختیار خلیقی اظهار کرد: در جریان «جنگ رمضان» متأسفانه ۱۰ واحد صنعتی و صنفی در سطح استان دچار خسارت شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای آسیب‌دیده افزود: بازسازی این واحدها در اولویت کاری اداره کل صمت قرار دارد و اقدامات لازم در این زمینه در حال پیگیری است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: جبران خسارت واحدهای صنفی آسیب‌دیده پس از بررسی و تأیید کارشناسان دادگستری انجام خواهد شد و این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به مصوبات قرارگاه اقتصادی تصریح کرد: این مصوبات لازم‌الاجرا هستند و در حال حاضر ۱۹ مصوبه در دست بررسی قرار دارد که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شوند.

کد مطلب 6798741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها