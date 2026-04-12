خسارت به ۱۰ واحد صنعتی کردستان در «جنگ رمضان»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدبختیار خلیقی اظهار کرد: در جریان «جنگ رمضان» متأسفانه ۱۰ واحد صنعتی و صنفی در سطح استان دچار خسارت شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای آسیب‌دیده افزود: بازسازی این واحدها در اولویت کاری اداره کل صمت قرار دارد و اقدامات لازم در این زمینه در حال پیگیری است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: جبران خسارت واحدهای صنفی آسیب‌دیده پس از بررسی و تأیید کارشناسان دادگستری انجام خواهد شد و این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به مصوبات قرارگاه اقتصادی تصریح کرد: این مصوبات لازم‌الاجرا هستند و در حال حاضر ۱۹ مصوبه در دست بررسی قرار دارد که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شوند.