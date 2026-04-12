گلستان الگوی موفق در انسجام و وحدت اقوام

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در دیدار نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به نقش علما در تقویت وحدت ملی، از همراهی و نقشآفرینی علمای اهل سنت و شیعه در استان قدردانی کرد.
وی با اشاره به عملکرد علمای اهل سنت، افزود: حضور مؤثر علما در صحنههای مختلف و مشارکت در اجتماعات مردمی، نقش تعیینکنندهای در تقویت همدلی و همبستگی میان اقشار مختلف جامعه داشته است.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به جایگاه نماینده ولیفقیه و امام جمعه استان، گفت: تعامل و همافزایی میان علمای شیعه و اهل سنت در سایه هدایتهای نماینده معزز ولی فقیه در استان، زمینهساز شکلگیری وحدتی مثالزدنی شده است.
وی با تأکید بر شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: امروز شاهد یکی از بهترین مقاطع از حیث انسجام ملی و وحدت اقوام در کشور هستیم و استان گلستان نیز بهعنوان الگویی موفق در این زمینه مطرح است.
وی افزود: این سطح از همدلی و برادری میان اقوام و مذاهب، حاصل نقشآفرینی مؤثر علما و مدیریت هوشمندانه در تقویت وحدت و انسجام اجتماعی است.
آسیابی در ادامه با تاکید بر نقش تعیینکننده حضور مردم در عبور از بحرانها و جنگ تحمیلی اخیر گفت: تجربه ۴۷ سال گذشته نشان داده است هر زمان فتنهها به اوج رسیده، این حضور مردم بوده که معادلات را تغییر داده و تهدیدها را خنثی کرده است.
آسیابی، حضور مردم را مهمترین عامل پایداری نظام دانست و گفت: در مقاطع مختلف، از فتنهها تا بحرانهای امنیتی، هر جا تهدیدی شکل گرفته، حضور مردم بهمثابه «آب بر آتش» عمل کرده است.
وی، افزود: این الگو در تحولات اخیر نیز تکرار شد و بار دیگر نشان داد که سرمایه اجتماعی، مهمترین پشتوانه عبور از بحرانهاست.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تحلیلها و پیشبینیهای رهبر شهید گفت: همه پیشبینیهای رهبر شهیدمان در میدان عمل محقق شد که نشاندهنده دقت نگاه راهبردی ایشان بود.
وی گفت: در این جنگ تحمیلی، مردم در کنار نیروهای مسلح، بهصورت مستقیم در صحنه حاضر شدند و نقشآفرینی کردند، موضوعی که ماهیت دفاع را از یک الگوی صرفاً نظامی به یک مشارکت عمومی تغییر داد.
آسیابی با اشاره به برآوردهای طرف مقابل، خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم در این تحولات، خطای محاسباتی دشمن نسبت به توانمندی های دفاعی نیروهای مسلح کشور و میزان همراهی مردم بود.
وی تأکید کرد: آنچه در میدان رخ داد، نشان داد که پیوند میان مردم، رهبری و نیروهای مسلح، معادلات طراحیشده را بهطور کامل تغییر داده است.
آسیابی گفت: انسجام میان مردم، هدایتهای رهبری و اقتدار نیروهای مسلح، سه مؤلفه اصلی در شکلگیری این نتیجه بوده است.
وی تأکید کرد: تجربه اخیر بار دیگر نشان داد که هرجا این سه عنصر در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، عبور از پیچیدهترین شرایط نیز امکانپذیر شده است.
