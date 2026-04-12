۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

گلستان الگوی موفق در انسجام و وحدت اقوام

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: حضور مؤثر علما در صحنه‌های مختلف و مشارکت در اجتماعات مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت همدلی و همبستگی میان اقشار مختلف جامعه داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در دیدار نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به نقش علما در تقویت وحدت ملی، از همراهی و نقش‌آفرینی علمای اهل سنت و شیعه در استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به عملکرد علمای اهل سنت، افزود: حضور مؤثر علما در صحنه‌های مختلف و مشارکت در اجتماعات مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت همدلی و همبستگی میان اقشار مختلف جامعه داشته است.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به جایگاه نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه استان، گفت: تعامل و هم‌افزایی میان علمای شیعه و اهل سنت در سایه هدایت‌های نماینده معزز ولی فقیه در استان، زمینه‌ساز شکل‌گیری وحدتی مثال‌زدنی شده است.

وی با تأکید بر شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: امروز شاهد یکی از بهترین مقاطع از حیث انسجام ملی و وحدت اقوام در کشور هستیم و استان گلستان نیز به‌عنوان الگویی موفق در این زمینه مطرح است.

وی افزود: این سطح از همدلی و برادری میان اقوام و مذاهب، حاصل نقش‌آفرینی مؤثر علما و مدیریت هوشمندانه در تقویت وحدت و انسجام اجتماعی است.

آسیابی در ادامه با تاکید بر نقش تعیین‌کننده حضور مردم در عبور از بحران‌ها و جنگ تحمیلی اخیر گفت: تجربه ۴۷ سال گذشته نشان داده است هر زمان فتنه‌ها به اوج رسیده، این حضور مردم بوده که معادلات را تغییر داده و تهدیدها را خنثی کرده است.

آسیابی، حضور مردم را مهم‌ترین عامل پایداری نظام دانست و گفت: در مقاطع مختلف، از فتنه‌ها تا بحران‌های امنیتی، هر جا تهدیدی شکل گرفته، حضور مردم به‌مثابه «آب بر آتش» عمل کرده است.

وی، افزود: این الگو در تحولات اخیر نیز تکرار شد و بار دیگر نشان داد که سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه عبور از بحران‌هاست.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های رهبر شهید گفت: همه پیش‌بینی‌های رهبر شهیدمان در میدان عمل محقق شد که نشان‌دهنده دقت نگاه راهبردی ایشان بود.

وی گفت: در این جنگ تحمیلی، مردم در کنار نیروهای مسلح، به‌صورت مستقیم در صحنه حاضر شدند و نقش‌آفرینی کردند، موضوعی که ماهیت دفاع را از یک الگوی صرفاً نظامی به یک مشارکت عمومی تغییر داد.

آسیابی با اشاره به برآوردهای طرف مقابل، خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم در این تحولات، خطای محاسباتی دشمن نسبت به توانمندی های دفاعی نیروهای مسلح کشور و میزان همراهی مردم بود.

وی تأکید کرد: آنچه در میدان رخ داد، نشان داد که پیوند میان مردم، رهبری و نیروهای مسلح، معادلات طراحی‌شده را به‌طور کامل تغییر داده است.

آسیابی گفت: انسجام میان مردم، هدایت‌های رهبری و اقتدار نیروهای مسلح، سه مؤلفه اصلی در شکل‌گیری این نتیجه بوده است.

وی تأکید کرد: تجربه اخیر بار دیگر نشان داد که هرجا این سه عنصر در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، عبور از پیچیده‌ترین شرایط نیز امکان‌پذیر شده است.

