  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

بررسی وضعیت ۸۰۰ واحد صنفی خسارت‌دیده لرستان در جنگ

خرم‌آباد - معاون اقتصادی استانداری لرستان از بررسی وضعیت ۸۰۰ واحد صنفی خسارت‌دیده این استان در جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در حاشیه دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لرستان از بررسی وضعیت ۱۳ واحد صنعتی و ۸۰۰ واحد صنفی خسارت‌دیده جنگ تحمیلی خبر داد.

وی گفت: در این نشست، آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و صنفی آسیب‌دیده از جنگ رمضان موردبررسی قرار گرفت و برای تسریع در روند رسیدگی و رفع مشکلات این واحدها تأکید شد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: گزارش دستگاه‌های مسئول درباره میزان خسارات، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های حمایتی نیز در این جلسه ارائه و موردبحث قرار گرفت.

امیدی شاه‌آباد، عنوان کرد: وضعیت ۱۳ واحد صنعتی شامل دو واحد آسیب‌دیده مستقیم و ۱۱ غیرمستقیم و ۸۰۰ و احد صنفی شامل تخریبی، بازسازی و تعمیرات جزئی در این جلسه موردبررسی قرار گرفت.

وی گفت: در بخش دیگری از جلسه، موضوعات مرتبط با شرکت سیمان دورود و کارخانجات نساجی بروجرد در دستور کار قرار گرفت که محور اصلی بررسی‌ها، تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی، مسائل مربوط به انرژی و وضعیت مالیاتی این واحدهای تولیدی بود و پس از بحث کارشناسی، مصوبات لازم برای حل‌وفصل چالش‌های موجود به تصویب رسید.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، تأکید کرد: اجرای دقیق مصوبات و تسریع در حل موانع تولید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا زمینه برای پایداری تولید و حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی استان فراهم شود.

کد مطلب 6796964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها