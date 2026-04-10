به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در حاشیه دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لرستان از بررسی وضعیت ۱۳ واحد صنعتی و ۸۰۰ واحد صنفی خسارت‌دیده جنگ تحمیلی خبر داد.

وی گفت: در این نشست، آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و صنفی آسیب‌دیده از جنگ رمضان موردبررسی قرار گرفت و برای تسریع در روند رسیدگی و رفع مشکلات این واحدها تأکید شد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: گزارش دستگاه‌های مسئول درباره میزان خسارات، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های حمایتی نیز در این جلسه ارائه و موردبحث قرار گرفت.

امیدی شاه‌آباد، عنوان کرد: وضعیت ۱۳ واحد صنعتی شامل دو واحد آسیب‌دیده مستقیم و ۱۱ غیرمستقیم و ۸۰۰ و احد صنفی شامل تخریبی، بازسازی و تعمیرات جزئی در این جلسه موردبررسی قرار گرفت.

وی گفت: در بخش دیگری از جلسه، موضوعات مرتبط با شرکت سیمان دورود و کارخانجات نساجی بروجرد در دستور کار قرار گرفت که محور اصلی بررسی‌ها، تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی، مسائل مربوط به انرژی و وضعیت مالیاتی این واحدهای تولیدی بود و پس از بحث کارشناسی، مصوبات لازم برای حل‌وفصل چالش‌های موجود به تصویب رسید.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، تأکید کرد: اجرای دقیق مصوبات و تسریع در حل موانع تولید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا زمینه برای پایداری تولید و حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی استان فراهم شود.