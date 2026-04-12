همدلی در سایه بحران؛ روایت ایستادگی جهادگران بیجار در روزهای التهاب

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بیجار این روزها تنها یک شهر نیست؛ صحنه‌ای است از همدلی و مسئولیت‌پذیری مردمی که در بزنگاهی حساس، دوشادوش یکدیگر ایستاده‌اند با پررنگ شدن فضای جنگ و نگرانی‌های ناشی از آن، گروه‌های جهادی در این شهرستان با تکیه بر روحیه ایثار و عشق به میهن، وارد میدان شده‌اند تا علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم، پیام استقامت و پشتیبانی را به رزمندگان برسانند.

این‌جا بیجار است؛ شهری که این روزها نه فقط درگیر اخبار جنگ، بلکه در متن یک حرکت بزرگ مردمی قرار گرفته است وقتی واژه «بحران» برای بسیاری یادآور اضطراب و نگرانی است، برای مردم این دیار به معنای «مسئولیت» تعبیر شده است.

در کوچه‌ها و محله‌ها در سکوت خانه‌ها و هیاهوی مساجد، نوعی همدلی شکل گرفته که نه‌تنها برای عبور از شرایط سخت، بلکه برای ساختن تصویری از ایستادگی جمعی معنا پیدا کرده است.

در چنین فضایی، گروه‌های جهادی به‌عنوان بازوی مردمی، بی‌وقفه در حال فعالیت‌اند؛ گروه‌هایی که با ترکیب تجربه، ایمان و انگیزه، تلاش دارند بار بخشی از نگرانی‌ها را از دوش جامعه بردارند و همزمان پیام حمایت خود را به رزمندگان برسانند.

وقتی شهر به کارگاه خدمت تبدیل می‌شود

با آغاز پویش «ایران همدل»، بیجار به کارگاهی بزرگ از فعالیت‌های مردمی تبدیل شده است، مساجد، حسینیه‌ها و حتی منازل شخصی، حالا کارکردی فراتر از گذشته پیدا کرده‌اند؛ مکان‌هایی برای جمع‌آوری، بسته‌بندی و آماده‌سازی کمک‌هایی که قرار است به دست رزمندگان برسد.

در این میان، نقش بانوان بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید زنانی که با مدیریت دقیق و روحیه‌ای مثال‌زدنی، بخش مهمی از این حرکت را به دوش گرفته‌اند، از تهیه مواد غذایی گرفته تا بسته‌بندی خشکبار، همه چیز با نظم و برنامه‌ریزی پیش می‌رود.

مریم ظاهری، یکی از بانوان فعال در این عرصه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: ما در پایگاه‌های بسیج و مساجد دور هم جمع می‌شویم، با خیرین هماهنگ می‌کنیم و سعی داریم بهترین بسته‌ها را برای رزمندگان آماده کنیم، این کار فقط کمک‌رسانی نیست، نوعی همدلی است.

وی معتقد است حضور در این فضاها، علاوه بر کمک به جبهه، باعث تقویت روحیه ایثار و همبستگی در میان مردم شده است.

بانوان؛ ستون‌های پنهان جبهه پشتیبانی

در دل این حرکت مردمی، بانوان بیجاری نقش ستون‌های پنهان اما استوار را ایفا می‌کنند، آن‌ها نه‌تنها در تأمین و بسته‌بندی اقلام، بلکه در ایجاد فضاهای حمایتی نیز فعال‌اند.

یکی از اقدامات قابل توجه، راه‌اندازی موکب‌هایی برای کودکان است؛ فضاهایی امن و آرام که در آن، کودکان می‌توانند برای ساعاتی از فضای سنگین اخبار جنگ فاصله بگیرند،‌ این ابتکار، نشان می‌دهد که جهادگران تنها به نیازهای مادی توجه ندارند، بلکه به سلامت روان جامعه نیز می‌اندیشند.

یکی از بانوان جهادگر که سال‌ها در این حوزه فعالیت دارد، در حالی که مشغول بسته‌بندی است، می‌گوید: شاید ما در خط مقدم نباشیم، اما دل‌مان آنجاست این کارها برای ما فقط یک وظیفه نیست، بلکه یک باور عمیق است.

این جمله، خلاصه‌ای از حال و هوای این روزهای بیجار است؛ جایی که کارها نه از سر اجبار، بلکه از روی اعتقاد انجام می‌شود.

جهاد در سکوت؛ روایت اخلاص در عمل

آنچه در فعالیت‌های جهادی بیجار بیش از هر چیز به چشم می‌آید، «اخلاص» است؛ مفهومی که در رفتار و گفتار جهادگران به‌وضوح دیده می‌شود هیچ‌کس به دنبال دیده شدن نیست، اما همه در تلاش‌اند که کاری از پیش ببرند.

در شرایطی که تهدیدات خارجی و فشارهای روانی افزایش یافته، این اقدامات کوچک اما گسترده، به نمادی از مقاومت اجتماعی تبدیل شده‌اند.

جهادگران معتقدند که همین حرکت‌ها، هرچند ساده، می‌تواند پیام روشنی به دشمنان بدهد: اینکه مردم، پشت کشور و رزمندگان خود ایستاده‌اند.

کادر درمان؛ خط مقدم آرامش

در کنار فعالیت‌های مردمی، کادر بهداشت و درمان نیز نقش کلیدی در مدیریت شرایط ایفا می‌کند پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت، این روزها بیش از همیشه در صحنه حضور دارند.

سوسن عباس‌پناه، رئیس شبکه بهداشت و درمان بیجار، با اشاره به تلاش‌های کادر درمان می‌گوید: با وجود همه سختی‌ها، همکاران ما با تعهد کامل در محل کار حاضر شده‌اند تا بتوانند آرامش را به بیماران بازگردانند.

وی تأکید می‌کند: حتی در ایام تعطیلات نوروز و همزمان با ناآرامی‌های منطقه‌ای، خدمات درمانی بدون وقفه ادامه داشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده روحیه جهادی در میان کادر سلامت است.

به گفته وی، کارکنان این حوزه با اولویت قرار دادن سلامت مردم، تلاش کرده‌اند تا در کنار درمان جسم، آرامش روانی بیماران را نیز تأمین کنند.

سازماندهی ۱۲ گروه جهادی برای روزهای بحران

فعالیت‌های جهادی در بیجار، تنها به اقدامات پراکنده محدود نمی‌شود، بلکه با نوعی سازماندهی هدفمند همراه است.

بر اساس گفته‌ یکی از فعالان فرهنگی شهرستان بیجار، در این ایام در بیجار، ۱۲ گروه جهادی در حوزه‌های مختلف شکل گرفته‌اند.

محمد کریمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: این گروه‌ها در بخش‌های خدمات‌رسانی، درمان، آواربرداری، حمل‌ونقل و مشاوره فعالیت دارند و تلاش می‌کنند در شرایط بحرانی، پاسخگوی نیازهای مردم باشند.

به گفته وی، بخش مشاوره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که در شرایط بحران، مردم بیش از هر چیز به آرامش و راهنمایی نیاز دارند، به همین دلیل، از افراد متخصص و باتجربه برای این بخش استفاده شده است.

علاوه بر این، فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی نیز در دستور کار قرار دارد، جهادگران تلاش می‌کنند با افزایش آگاهی عمومی، روحیه امید و مقاومت را در جامعه تقویت کنند.

افزایش مشارکت؛ نشانه اعتماد عمومی

یکی از نکات قابل توجه در این روزها، افزایش چشمگیر مشارکت مردمی است، خانواده‌های بیشتری به این حرکت پیوسته‌اند و هرکس به اندازه توان خود، سهمی در این مسیر ایفا می‌کند.

این روند، نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که باعث شده مردم با اطمینان بیشتری در فعالیت‌های جمعی حضور پیدا کنند.

به گفته فعالان فرهنگی، این همبستگی اجتماعی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های بیجار در عبور از شرایط فعلی است.

نخستین گام‌ها؛ ارسال کمک‌ها به جبهه

در نتیجه این تلاش‌ها، نخستین محموله کمک‌های مردمی بیجار در قالب پویش «ایران همدل» تهیه و ارسال شده است.

محمدرضا تمیمی، یکی دیگر از فعالان فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع می‌گوید: مرحله اول کمک‌ها با مشارکت گسترده مردم آماده و ارسال شد و مراحل بعدی نیز در حال انجام است.

وی نقش بانوان را در این مسیر بسیار پررنگ می‌داند و تأکید می‌کند که فعالیت‌های پشت جبهه، بدون حضور آنان امکان‌پذیر نبود.

آنچه امروز در بیجار جریان دارد، تنها مجموعه‌ای از اقدامات خدماتی نیست؛ بلکه روایتی زنده از همبستگی، مسئولیت‌پذیری و ایمان مردمی است که در سخت‌ترین شرایط، کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

جهادگران این شهر نشان داده‌اند که قدرت واقعی، نه در تجهیزات و امکانات، بلکه در دل‌هایی نهفته است که برای یک هدف مشترک می‌تپد.

در روزگاری که سایه جنگ، بسیاری را به انزوا می‌کشاند، بیجار تصویری متفاوت ارائه داده است؛ تصویری از مردمی که به جای عقب‌نشینی، پیش آمده‌اند، دست در دست هم داده‌اند و از دل بحران، امید ساخته‌اند.

اینجا، هر بسته کمک، تنها یک بسته نیست؛ پیامی است از ایستادگی، از عشق به میهن، و از ایمانی که خاموش نمی‌شود.