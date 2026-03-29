خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: این روزها بیجار، حال‌وهوایی متفاوت از همیشه دارد؛ شهری که در سکوت کوچه‌هایش، جنب‌وجوشی عمیق و مردمی در جریان است، نه صدای هیاهوی بازار، بلکه زمزمه همکاری، همدلی و احساس مسئولیتی که از دل خانه‌ها و پایگاه‌های مردمی برمی‌خیزد.

در شرایطی که ایران امروز شاهد حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکایی است و نام ایران اسلامی در معادلات بزرگ جهانی مطرح است، مردم این شهر پرصلابت، بار دیگر نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های تاریخی، چگونه در کنار یکدیگر می‌ایستند.

در این میان، بانوان بیجاری نقشی پررنگ‌تر از همیشه بر عهده گرفته‌اند؛ زنانی که بی‌ادعا اما مصمم، پشت جبهه‌ای از جنس ایثار و همدلی را شکل داده‌اند، آن‌ها با دستان خود، نه‌تنها بسته‌های کمک را آماده می‌کنند، بلکه پیام حمایت و پشتیبانی را نیز به رزمندگان اسلام می‌رسانند.

شکل‌گیری یک حرکت مردمی

با آغاز موج جدیدی از همدلی مردمی در قالب طرح «ایران همدل»، گروه‌های مختلفی از مردم بیجار پای کار آمده‌اند، در مساجد، حسینیه‌ها و حتی منازل شخصی، فضاهایی برای جمع‌آوری و بسته‌بندی کمک‌ها شکل گرفته است.

در یکی از این پایگاه‌ها، بانوان در کنار یکدیگر نشسته‌اند؛ سفره‌هایی گسترده شده و اقلامی مانند آجیل، خشکبار و مواد غذایی با نظم خاصی در حال دسته‌بندی است، هر بسته، حاصل مشارکت چندین خانواده و نشانه‌ای از پیوند عاطفی مردم با رزمندگانی است که در خط مقدم حضور دارند.

روایت بانوان از پشت جبهه

یکی از بانوان که سال‌ها در فعالیت‌های جهادی حضور داشته، در حالی که مشغول پر کردن بسته‌هاست، می‌گوید: ما شاید در میدان جنگ نباشیم، اما دل‌مان آنجاست این کارها برای ما فقط یک وظیفه نیست، بلکه یک باور است.

وی ادامه می‌دهد: در این شرایط که دشمنان ایران اسلامی به‌دنبال فشار و ایجاد ناامنی هستند، ما با همین کارهای کوچک نشان می‌دهیم که پشت رزمندگان‌مان ایستاده‌ایم.

در کنار وی، دختران جوانی نیز مشغول فعالیت هستند، یکی از آن‌ها که دانشجو است، می‌گوید: حضور در این جمع به ما انرژی می‌دهد، احساس می‌کنیم بخشی از یک حرکت بزرگ هستیم و وقتی می‌دانیم این بسته‌ها به دست رزمندگان می‌رسد، انگیزه‌مان چند برابر می‌شود.

نقش خانواده‌ها در گسترش همدلی

در این حرکت مردمی، خانواده‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند، بسیاری از مادران، فرزندان خود را نیز به همراه آورده‌اند تا در این فعالیت‌ها مشارکت کنند این حضور، علاوه بر کمک‌رسانی، نوعی آموزش عملی برای نسل آینده نیز به شمار می‌رود.

یکی از مادران حاضر در این جمع می‌گوید: می‌خواهم بچه‌هایم یاد بگیرند که در برابر کشورشان مسئول هستند. اینجا فقط بسته‌بندی نیست، یک درس زندگی است.

کودکان نیز با اشتیاق در کنار بزرگ‌ترها، اقلام را جابه‌جا می‌کنند و در چیدن بسته‌ها کمک می‌کنند؛ صحنه‌ای که ترکیبی از معصومیت و مسئولیت‌پذیری را به نمایش می‌گذارد.

افزایش مشارکت مردمی در بیجار

فعالان این حوزه از افزایش چشمگیر مشارکت‌ها خبر می‌دهند، به گفته آن‌ها، در روزهای اخیر، میزان کمک‌های مردمی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و خانواده‌های بیشتری به این حرکت پیوسته‌اند.

مردم بیجار با محوریت بانوان، صحنه‌ای از همدلی و پشتیبانی را رقم زده‌اند؛ جایی که بسته‌های مومنانه با عشق و مسئولیت برای رزمندگان اسلام آماده و راهی جبهه مقاومت می‌شود

یکی از بانوان هماهنگ‌کننده می‌گوید: هر روز افراد جدیدی به ما مراجعه می‌کنند و می‌خواهند سهمی در این کار داشته باشند، برخی کمک نقدی می‌کنند و برخی هم وقت و انرژی خود را می‌گذارند.

وی گفت: این روند، نشان‌دهنده اعتماد عمومی و روحیه بالای همبستگی در میان مردم بیجار است.

ارسال نخستین محموله کمک‌های مومنانه

در همین راستا، فعال فرهنگی و دینی شهرستان بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ارسال نخستین محموله کمک‌های مردمی خبر داد و گفت: اولین محموله کمک‌های مومنانه بیجاری‌ها در قالب طرح سراسری «ایران همدل» تهیه، بسته‌بندی و برای رزمندگان اسلام ارسال شد.

محمدرضا تمیمی بیان کرد: مرحله اول کمک‌های مومنانه مردم بیجار آماده و برای رزمندگان اسلام ارسال شد.

وی افزود: برنامه‌های مردمی بیجار به‌ویژه جمع‌آوری کمک‌های مومنانه در این ایام با استقبال گرم خانواده‌ها روبه‌افزایش است و محموله‌های بعدی به‌زودی تأمین و ارسال خواهد شد.

بانوان؛ ستون‌های پشتیبانی جبهه

تمیمی با تأکید بر نقش بانوان بیجاری بیان کرد: بانوان این شهرستان در پشت جبهه فعالیت‌های گسترده‌ای دارند و در راستای کمک به رزمندگان، با جدیت مشغول به کار هستند.

وی عنوان کرد: در مرحله نخست، بسته‌های آجیل و خشکبار تهیه و ارسال شده و با کمک مردم و خیرین، این روند در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داشت و در اینجا زنان، ستون‌های اصلی این حرکت مردمی هستند.

پیوند گذشته و حال در بیجار

برخی از بانوان حاضر، خاطراتی از سال‌های دفاع مقدس دارند و این روزها را یادآور همان دوران می‌دانند، یکی از آن‌ها می‌گوید: آن زمان هم همین‌طور دور هم جمع می‌شدیم و برای رزمندگان کار می‌کردیم، حالا دوباره همان حس زنده شده است.

این پیوند میان گذشته و حال، نشان می‌دهد که فرهنگ ایثار و مقاومت، همچنان در میان مردم زنده و پویاست.

بیجار امروز، تنها یک شهر نیست؛ روایتگر صحنه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری مردمی است که در شرایط حساس، با تمام توان پای کار آمده‌اند.

دستانی که در سکوت، بسته‌های کمک را آماده می‌کنند، در واقع حامل پیامی بزرگ هستند؛ پیامی از جنس اتحاد، ایمان و ایستادگی.

در روزگاری که معادلات جهانی پیچیده‌تر از همیشه به نظر می‌رسد، این حرکت‌های مردمی نشان می‌دهد که قدرت واقعی، در دل همین همبستگی‌ها نهفته است.

زنانی که در پشت جبهه، بی‌هیاهو اما مؤثر فعالیت می‌کنند، بخشی از همین قدرت هستند؛ قدرتی که می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای رزمندگان اسلام و آینده‌ای روشن برای کشور باشد.