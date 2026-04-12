ارائه خدمات سرپایی به ۵۷۰۲ بیمار در تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جباری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر از تلاش کادر درمان اظهار کرد: در ایام تعطیلات نوروز پنج هزار و ۷۰۲ بیمار به صورت سرپایی به بیمارستان سردار شهید سلیمانی مراجعه و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه از پنج هزار و ۷۰۲ مراجعه کننده ۲ هزار و ۷۶۶ بیمار در بازه زمانی ۲۸ اسفند تا ۶ فروردین و ۲ هزار و ۹۳۶بیمار در بازه زمانی ۷ فروردین تا ۱۴ فروردین به این مرکز مراجعه کردند، ادامه داد: این نشان می‌دهد افزایش ۵.۵ درصدی حجم مراجعات در نیمه دوم تعطیلات نوروزی است.

جباری در تشریح سایر خدمات ارائه شده در ایام نوروز با بیان اینکه ۳۵۹ خدمت دیالیز به بیماران ارائه شده است، بیان کرد:۱۸۶ خدمت در نیمه اول و ۱۷۳ خدمت در نیمه دوم تعطیلات ارائه شده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به حضور میهمانان نوروزی، رکورد ارائه خدمات دیالیز در فروردین ماه سال جاری شکسته شود.

وی همچنین از بستری ۲۱۹ بیمار در بخش‌های ICU، داخلی و CCU خبر داد و گفت: ۱۱۰ بیمار در نیمه اول و ۱۰۹ بیمار در نیمه دوم تعطیلات در این بخش‌ها بستری و تحت درمان قرار گرفتند.

رئیس بیمارستان سردار شهید سلیمانی به افزایش چهار هزار و ۳۷۰ خدمت آزمایشگاهی به ۴۸۷ بیمار در نیمه دوم تعطیلات نسبت به چهار هزار و ۳۱۳ خدمت آزمایشگاهی به ۳۷۰ بیمار در نیمه اول اشاره کرد و افزود: ۱۶۸ بیمار به واحد رادیولوژی، ۱۶۱ بیمار به درمانگاه تخصصی، ۲۵ بیمار به واحد اکو، چهار هزار و ۳۹۴ مورد خدمات اورژانس سرپایی، ۱۵۴ مورد خدمات اورژانس بستری و ۲۱۰ بیمار نیز خدمات نوار قلب دریافت کردند.

وی در پایان تاکید کرد: آمار ارائه شده، بیانگر افزایش چشمگیر مراجعات و خدمات درمانی در نیمه دوم تعطیلات نوروزی بوده و نشان‌دهنده آمادگی کامل بیمارستان سردار شهید سلیمانی برای ارائه خدمات به هموطنان و میهمانان نوروزی است.