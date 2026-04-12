درآمد گمرکی اصفهان در سال گذشته ۶۲ درصد افزایش یافت

رسول کوهستانی پزوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تشریفات صادرات یک میلیون و ۷۷۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۵۸ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان انجام شد.

به گفته وی، با احتساب ۳۰۰ روز کاری به طور متوسط روزانه پنج هزار و۹۶۰ تن کالا از گمرکات استان در سال گذشته صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان افزود: با در نظر گرفتن این موضوع که گمرک تعطیل پذیر نیست و در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و ایام تعطیل سال(پیش بینی نشده) کارکنان گمرکات استان اصفهان حضور مستمر داشته‌اند.

کوهستانی پزوه با بیان اینکه صادرات گمرکات استان در مقایسه با سال ۱۴۰۳ بدون تغییر بود، خاطرنشان کرد: میزان واردات گمرکات استان اصفهان نیز در سال گذشته ۱۳۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۶۱ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سال قبل از حیث وزن ۱۶ و از حیث ارزش ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی در خصوص درآمد وصولی گمرکات استان اصفهان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ در آمد وصولی و واریز به خزانه گمرکات استان ۶۱ هزار و ۷۸۲ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل ۶۲ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان افزود: این نهاد با داشتن ۱۳۷ کارمند به طور متوسط هر کارمند در سال گذشته ۴۵۱ میلیارد ریال در وصول درآمد دولت نقش داشته است.