به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت کودکان میناب و شهدای جنگ رمضان، از دوشنبه شب ۱۷ فروردین با حضور جمعی از اهالی سینما، هنرمندان و مردم در باغ فردوس تهران آغاز شد. این مراسم که به مدت ۹ شب ادامه خواهد داشت، با اجرای قطعه «ای ایران» زندهیاد محمد نوری کار خود را شروع کرد.
در این آیین، آثاری از هنرمندان موسیقی از جمله همایون شجریان، رضا رویگری و شهرام ناظری پخش شد. همچنین زانکو، خواننده موسیقی پاپ از قطعات ویژهای برای ایران و کودکان میناب رونمایی کرد. یک نمایش کوتاه نیز به مناسبت جنگ تحمیلی سوم روی صحنه رفت.
جواد موگویی مستندساز حاضر در مراسم، در سخنانی حادثه مدرسه «شجره طیبه» میناب را اقدامی عمدی از سوی ترامپ دانست و تأکید کرد که دشمن به خوبی میدانسته آن مکان دیگر پادگان نیست، بلکه مدرسه بوده است.
در بخش دیگری از این آئین، اهالی سینما با حضور در محل المان مدرسه «شجره طیبه» میناب، به مناسبت اربعین شهادت کودکان مینابی برای آنها شمع روشن کردند. همچنین نمایشگاه نقاشی با عنوان «کودکان هنوز خورشید میکشند» از آثار کودکان درباره حادثه مدرسه میناب در باغ فردوس برپا شده است.
از دیگر برنامههای این مراسم میتوان به دفتر دلنوشته به یاد شهدای جنگ رمضان (که قرار است در قالب کتابی در عراق چاپ شود)، پرچمگردانی و پخش نواهای انقلابی اشاره کرد. همچنین موکبی از خادمان بارگاه امام رضا (ع) در حاشیه این مراسم برپا شده و از حاضران با چای و قهوه پذیرایی میکند.
در این برنامه، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حامد جعفری، محمد حمیدیمقدم، منوچهر شاهسواری، حبیبالله ایلبیگی، جمعی از اعضای خانه سینما، خیرالله تقیانیپور، علیرضا رضا داد، مهدی فرجی، شهرام گیلآبادی، فرزاد حسنی، پدرام پورامیری، مهدی جعفری و سیدعلی احمدی تهیهکننده حضور داشتند.
