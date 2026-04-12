به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش میر شریفی در سخنانی، اظهار داشت: مشاورین کمیته امداد لرستان در طول جنگ رمضان، در اسفندماه سال قبل، نسبت به انجام مشاورههای برخط و نیز مشاوره روانپزشکی در منازل مددجویان معزز اقدام کردند.
وی گفت: یکی از سرفصلهای خدمترسانی در حوزه فرهنگی انجام مشاورههای فردی و خانواده و برگزاری کلاسهای آموزشی و پیشگیرانه است که به دلیل شرایط جنگی اخیر، تاکنون تعداد ۲۴۸ مشاوره فردی، تعداد ۸۵ مشاوره برخط، سه کلاس آموزش پیشگیرانه با موضوع مدیریت بحران برای تعداد ۷۵ نفر و همچنین مشاورین این نهاد با حضور در منازل مددجویان آسیبدیده، تعداد ۳۶ خانوار را مورد مشاوره حضوری در منزل قرار دادهاند.
معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، ادامه داد: در سال گذشته تعداد چهارهزار و ۹۸۲ نفر بهصورت فردی مورد مشاوره قرار گرفتهاند و نسبت به برگزاری ۳۵ جلسه کلاس مشاوره گروهی به تعداد ۳۱۴ نفر و ۳۵۷ جلسه کلاس آموزش پیشگیرانه در سال ۱۴۰۴ به تعداد پنج هزار و ۳۷۶ نفر اقدام شده است.
میر شریفی، بیان داشت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۸ مورد بازدید از محل زندگی مددجویان و افراد در معرض آسیب انجامگرفته و نسبت به رفع مشکل تعداد ۱۴۶ مورد افراد در معرض خطر جدی و حاد اقدام شده است که با پرداخت مبالغی بهصورت بلاعوض از سرفصل اعتبارات اختصاصی مشاوره از بروز مشکلات جدی فردی و خانوادگی جلوگیری شده است.
وی اعلام کرد: برای اقدامات صورتگرفته در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بهصورت بلاعوض پرداخت شده است.
معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، گفت: مددجویان میتوانند در زمینههای مختلف برای دریافت خدمات مشاوره و روانشناختی رایگان به مددکاران - مشاورین مستقر در ادارات و مرکز مشاوره راه زندگی (کلینیک رُز) که در شهرستان خرمآباد مستقر است مراجعه کنند.
