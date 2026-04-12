۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

ارائه خدمات مشاوره‌ای به ۲۴۸ مددجوی کمیته امداد لرستان

خرم‌آباد - معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان از ارائه خدمات مشاوره‌ای به ۲۴۸ مددجوی کمیته امداد این استان در طول جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش میر شریفی در سخنانی، اظهار داشت: مشاورین کمیته امداد لرستان در طول جنگ رمضان، در اسفندماه سال قبل، نسبت به انجام مشاوره‌های برخط و نیز مشاوره روان‌پزشکی در منازل مددجویان معزز اقدام کردند.

وی گفت: یکی از سرفصل‌های خدمت‌رسانی در حوزه فرهنگی انجام مشاوره‌های فردی و خانواده و برگزاری کلاس‌های آموزشی و پیشگیرانه است که به دلیل شرایط جنگی اخیر، تاکنون تعداد ۲۴۸ مشاوره فردی، تعداد ۸۵ مشاوره برخط، سه کلاس آموزش پیشگیرانه با موضوع مدیریت بحران برای تعداد ۷۵ نفر و همچنین مشاورین این نهاد با حضور در منازل مددجویان آسیب‌دیده، تعداد ۳۶ خانوار را مورد مشاوره حضوری در منزل قرار داده‌اند.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، ادامه داد: در سال گذشته تعداد چهارهزار و ۹۸۲ نفر به‌صورت فردی مورد مشاوره قرار گرفته‌اند و نسبت به برگزاری ۳۵ جلسه کلاس مشاوره گروهی به تعداد ۳۱۴ نفر و ۳۵۷ جلسه کلاس آموزش پیشگیرانه در سال ۱۴۰۴ به تعداد پنج هزار و ۳۷۶ نفر اقدام شده است.

میر شریفی، بیان داشت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۸ مورد بازدید از محل زندگی مددجویان و افراد در معرض آسیب انجام‌گرفته و نسبت به رفع مشکل تعداد ۱۴۶ مورد افراد در معرض خطر جدی و حاد اقدام شده است که با پرداخت مبالغی به‌صورت بلاعوض از سرفصل اعتبارات اختصاصی مشاوره از بروز مشکلات جدی فردی و خانوادگی جلوگیری شده است.

وی اعلام کرد: برای اقدامات صورت‌گرفته در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به‌صورت بلاعوض پرداخت شده است.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، گفت: مددجویان می‌توانند در زمینه‌های مختلف برای دریافت خدمات مشاوره و روان‌شناختی رایگان به مددکاران - مشاورین مستقر در ادارات و مرکز مشاوره راه زندگی (کلینیک رُز) که در شهرستان خرم‌آباد مستقر است مراجعه کنند.

