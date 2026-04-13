ارتباط ماده شیمیایی پلاستیکی با حدود ۲ میلیون تولد زودرس در سال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دی-۲-اتیل‌هگزیل‌فتالات (DEHP) متعلق به دسته‌ای از مواد شیمیایی به نام فتالات‌ها است که مدت‌هاست با خطرات سلامتی در افراد مرتبط شناخته شده اند.به گفته تیمی از مرکز سلامت لانگون دانشگاه نیویورک، فتالات‌ها در محصولات مختلفی از لوازم آرایشی گرفته تا مواد شوینده و دافع حشرات و موارد دیگر، به وفور یافت می شوند.

طالعه جدید تخمین می‌زند که ۱.۹۷ میلیون تولد زودرس ثبت شده در سطح جهان در سال ۲۰۱۸- حدود ۸٪ از کل زایمان‌های زودرس در آن سال- با قرار گرفتن مادر در معرض DEHP مرتبط بوده است.

محققان خاطرنشان کردند که حدود ۷۴۰۰۰ نفر از این نوزادان فوت کردند.DEHP می‌تواند به ذرات میکروسکوپی تجزیه شود که سپس از طریق استنشاق یا از طریق آب یا غذا وارد بدن می شوند.«سارا هایمن»، نویسنده اصلی این مطالعه، در یک بیانیه خبری گفت: «یافته‌های ما با تخمین میزان تأثیر قرار گرفتن در معرض فتالات بر زایمان زودرس در سراسر جهان، نشان می‌دهد که کاهش قرار گرفتن در معرض آن، به ویژه در مناطق آسیب‌پذیر، می‌تواند به جلوگیری از زایمان زودرس و مشکلات سلامتی ناشی از آن، کمک کند.»

گروه هایمن با استفاده از داده‌های نظرسنجی از ایالات متحده، اروپا، کانادا و جاهای دیگر، توانستند میزان قرار گرفتن افراد در معرض DEHP را در ۲۰۰ کشور در سراسر جهان محاسبه کنند.سپس آنها این داده‌ها را با تحقیقات قبلی که تأثیر قرار گرفتن در معرض DEHP را بر احتمال زایمان زودرس ارزیابی کرده بودند، مقایسه کردند.محققان پی بردند برخی مناطق- به ویژه خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی- دارای صنایع و قرار گرفتن در معرض پلاستیک بسیار شدیدی هستند و ممکن است بیش از نیمی از تلفات جهانی زایمان‌های زودرس مرتبط با DEHP را در بر گیرند.

نوزادان در آفریقا پس از تولد زودرس در معرض بیشترین خطر مرگ قرار داشتند.گروه دانشگاه نیویورک خاطرنشان کرد که جایگزینی DEHP با فتالات دیگری به نام دی‌ایزونونیل فتالات (DiNP) ممکن است مشکل را حل نکند.

تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که قرار گرفتن در معرضDiNP تنها با زایمان‌های زودرس اندکی کمتر- حدود ۱.۹ میلیون در سال- مرتبط خواهد بود.این تیم خاطرنشان کرد که این ماده شیمیایی پلاستیکی می‌تواند از راه‌های دیگری نیز بر سلامت تأثیر بگذارد.

هایمن گفت که تحقیقات دیگر، قرار گرفتن در معرض فتالات را با احتمال بیشتر ابتلا به سرطان، بیماری قلبی و ناباروری مرتبط دانسته است.