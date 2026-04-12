حجت الاسلام فخرالدین مهدوی خانوکی مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت و تبریک به خانواده معظم شهدا علی الخصوص بیت مکرم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) در جنگ رمضان، هم‌زمان با تهدیدات و حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، پویش مردمی «جان‌فدا» را برخاسته از دل مردم همیشه در صحنه خواند و این اتفاق غرورآفرین را مدیون بنای درست و مؤثر رهبران متفکر انقلابی در طول ۴۷ سال زمامداری این مرز بوم دانست.

وی در ادامه از استقبال بی سابقه و ثبت نام مردم و مسئولین بالأخص نمایندگان خانه ملت از پویش ملی جان فدا تشکر و قدردانی کرد و افزود؛ بالغ بر بیش از ۲۱۹ نفر از نمایندگان محترم در کمیسیونها و فراکسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی در این پویش مردمی شرکت و ثبت نام به عمل آوردند و الباقی به دلیل ترافیک بالای ثبت نام و اختلال در سامانه در تلاش برای رسیدن به این کاروان بزرگ حسینی(ع) هستند که این حرکت مستحکم حکایت از مردمی بودن تمام ارکان حاکمیتی کشور عزیزمان ایران دارد.