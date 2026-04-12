به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از اجرای موفق طرح‌های ملی دادرس و ماهر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در راستای ارتقای سطح آموزش‌های امدادی و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای مواجهه با بحران‌ها، سازمان جوانان هلال احمر استان کرمان سال گذشته طرح‌های متعددی را اجرا کرده است.

وی در این دیدار با اشاره به اهمیت فراگیری آموزه های امداد و نجات توسط معلمان آموزش و پرورش افزود: جمعیت هلال احمر استان کرمان آمادگی برگزاری دوره های مربیگری امدادوکمک های اولیه برای معلمان علاقه مند و حائز شرایط را دارد.

فلاح، با اشاره به اجرای طرح ملی دادرس« دانش‌آموز آماده در روزهای سخت» افزود: این طرح در سال ۱۴۰۳ در ۳۸۵ مدرسه با حضور ۲۸۳۶۸ دانش‌آموز و در سال ۱۴۰۴ در ۳۵۰ مدرسه با حضور ۲۱ هزار و ۷۸۲ دانش‌آموز اجرا شده است.

وی در ادامه به طرح ملی ماهر «مهارت‌آموز هلال احمر» اشاره کرد و گفت: این طرح در سال ۱۴۰۳ با حضور ۲۸ هزار و ۳۶۸ دانش‌آموز در ۳۸۵ مدرسه و در سال ۱۴۰۴ با حضور ۱۲ هزار و ۱۰۸ دانش‌آموز در ۳۸۰ مدرسه اجرا شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کاربینی طرح ملی دادرس در سال ۱۴۰۳ با حضور ۷۵۸۴ دانش‌آموز از ۲۱۲ مدرسه و در سال ۱۴۰۴ با حضور ۱۳هزار و ۵۵۸ دانش‌آموز از ۳۲۲ مدرسه ضمن بازدید از جمعیت هلال احمر، انبارها، مراکز و تجهیزات، با فعالیت‌های امدادی آشنا شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به اجرای مانور زلزله با عنوان «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با مشارکت ۷۰هزار و ۸۰۳ دانش‌آموز در ۴۱۱ مدرسه و هم چنین در سال ۱۴۰۴ با مشارکت ۳۳هزار و ۵۳۰ دانش‌آموز در ۳۵۰ مدرسه برگزار شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: راه‌اندازی شبکه هلالیتا با هدف کاهش تردد و ارتباط بهتر با همکاران و اعضای سازمان جوانان، ضمن کمک به رفع مشکلات، زمینه ارائه آموزش‌های امدادی به دانش‌آموزان را فراهم آورده است.

وی افزود: برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها با عناوین مختلف از جمله معرفی کتاب، قصه‌گویی، پادکست نسل سلیمانی و آشنایی با ۱۱۲ هلال احمر در شبکه هلالیتا و کسب رتبه‌های متعدد توسط دانش‌آموزان استان، از دیگر دستاوردهای این سازمان بوده است.