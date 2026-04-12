اعضای هلال احمر نماد انسجام، اقتدار و آرامش جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر خطاب به جوانان، امدادگران و نجاتگران این جمعیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرزندان عزیزم، جوانان پرافتخار و مجاهد و تلاشگر و فداکار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، امروز، بیش از هر زمان دیگری، کشور عزیزمان چشم امید به اراده‌های پولادین، دل‌های روشن و گام‌های استوار شما دوخته است. شما وارثان مکتبی هستید که در سخت‌ترین لحظات، در میان آتش و حادثه، در دل بحران‌ها و رنج‌ها، امید را زنده نگه داشته‌اید و پرچم انسانیت را برافراشته‌اید.

من، به عنوان خادمی‌کوچک در کنار شما، با تمام وجود اعلام می‌کنم: امروز زمان محکم ایستادن است، زمان حضور فعال است، زمان آن است که قدرت واقعی هلال احمر در میدان عمل، در کنار مردم و در متن جامعه تجلی یابد.

جوانان عزیز، در شرایط حساس کنونی، وظیفه ما تنها آمادگی کامل برای عملیات‌ها و مأموریت‌های امدادی نیست؛ بلکه باید با حضوری فعال، گسترده و آگاهانه در میدان‌ها، در اجتماعات مردمی و در صحنه‌های اجتماعی، نقش بی‌بدیل خود را ایفا کنیم. شما باید نماد امید، انسجام، آرامش و اقتدار باشید.

و در این میان، زنان مؤمن و پرتلاش هلال احمر، ستون‌های استوار این حرکت عظیم‌اند. شما ثابت کرده‌اید که ایستادن، صبر کردن و خدمت کردن، تجلی حقیقی قدرت است. از استمرار حضور فعال، آگاهانه و دلسوزانه شما در کنار آحاد مردم صمیمانه تقدیر می‌کنم. نقش‌آفرینی شما نه‌تنها الهام‌بخش، بلکه ضامن پویایی و عمق‌بخشی به این حرکت مردمی است.

حضور شما در کنار مردم، نه فقط یک وظیفه سازمانی، بلکه یک رسالت ملی و انسانی است. هر گام شما در میان مردم، هر نگاه امیدوارکننده شما، هر اقدام داوطلبانه شما، ضربه‌ای است به ناامیدی و گامی‌بلند به سوی پیروزی.

بدانیدوایمان داشته باشید: این حضور حماسی، این همدلی و این ایستادگی، سرانجام به پیروزی قاطع کشور عزیزمان خواهد انجامید. پیروزی‌ای که ثمره آن، عزت ملی، اقتدار اجتماعی و سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.

تا رسیدن به نتیجه نهایی، تا تحقق کامل اهداف، تا پیروزی روشن و قطعی در میدان بمانید، کنار مردم بمانید، و با تمام توان، پرچم خدمت را برافراشته نگه دارید.

شما امید امروز و سازندگان فردای این سرزمین هستید.

با توکل به خداوند متعال،و با ایمان به قدرت شما جوانان،آینده‌ای روشن در انتظار ماست.