امدادرسانی هلال احمر به بیش از ١۴٠٠ نفر در حوادث جوی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، گفت: در ٢۴ ساعت گذشته امدادگران و نجات گران جمعیت هلال احمر کرمان تعداد یک هزار و ۴٣١ نفر متأثر از حوادث جوی آب و هوا در ١٢ شهرستان استان کرمان را امدادرسانی کردند.

وی با اشاره به حضور ٨١ نیروی امدادی در قالب ٢۵ تیم در شهرستان‌های متأثر از بارش برف و باران افزود: امدادرسانی‌ها در قالب اسکان اضطراری، رهاسازی خودروهای گرفتار در برف و کولاک، توزیع بسته غذایی، پتو و هم چنین انتقال به اماکن امن انجام شده است.

فلاح، خاطرنشان کرد: هم چنین ٣٧۶ خودرو در جاده‌های استان کرمان در برف و کولاک گرفتار شده بودند که توسط نیروهای هلال احمر رهاسازی شدند.

این مقام مسئول تصریح کرد: امدادگران و نجات گران جمعیت هلال احمر استان کرمان تا کنون در شهرستان‌های ارزوئیه، رابر، فاریاب، کهنوج، عنبرآباد، منوجان، شهربابک، رفسنجان، رابر، سربیژن، بافت، سیرجان، بردسیر امدادرسانی کرده اند.

لازم به ذکر است با اعلام هشدار و آمادگی از سوی سازمان مدیریت بحران، بیش از ۵٠٠ امدادگر و نجات گر در ٧٠ پایگاه امداد و نجات و مرکز پیام در آماده باش کامل هستند.