به گزارش خبرنگار مهر، بامداد جمعه ۷ فروردین ساعت ۲:۵۰ دقیقه در پی حمله دشمن صهیونی آمریکایی به منطقه میرداماد تبریز، تعدادی از منازل مسکونی، کتابفروشی و مسجد در این منطقه تخریب شدند.
رضا امیرخیزی از کتابفروشان خیابان میرداماد تبریز با اشاره به نابودی کتابفروشیاش گفت: اینجا فقط یک کتابفروشی و یک مکان فرهنگی بود. اینجا نه جای نظامی است و نه جای موشک؛ اینجا فقط کتاب داشتیم که متأسفانه در اثر این اصابتها کلی خسارت دید.
وی ادامه داد: کتابفروشی کلا نابود شده و حتی در و پنجرههای اینجا و اطراف کاملا شکسته و آسیب دیده است. در این اطراف دو مدرسه، مسجد و سوپرمارکت بود که متأسفانه آنها هم در اثر اصابت آسیب دیدهاند.
این کتابفروش گفت: اسرائیل و آمریکا کتابفروشی او و برادرانش را در خیابان میرداماد تبریز را که حاصل تلاش او و دو برادرش بود، با بمباران هوایی نابود کردند.
