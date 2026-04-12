۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

مغول‌ها به کتابفروشی هم رحم نکردند

یک کتابفروشی در خیابان میردادماد تبریز مورد اصابت و نابودی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد جمعه ۷ فروردین ساعت ۲:۵۰ دقیقه در پی حمله دشمن صهیونی آمریکایی به منطقه میرداماد تبریز، تعدادی از منازل مسکونی، کتابفروشی و مسجد در این منطقه تخریب شدند.

رضا امیرخیزی از کتابفروشان خیابان میرداماد تبریز با اشاره به نابودی کتابفروشی‌اش گفت: اینجا فقط یک کتابفروشی و یک مکان فرهنگی بود. اینجا نه جای نظامی است و نه جای موشک؛ اینجا فقط کتاب داشتیم که متأسفانه در اثر این اصابت‌ها کلی خسارت دید.

وی ادامه داد: کتابفروشی کلا نابود شده و حتی در و پنجره‌های اینجا و اطراف کاملا شکسته و آسیب دیده است. در این اطراف دو مدرسه، مسجد و سوپرمارکت بود که متأسفانه آن‌ها هم در اثر اصابت آسیب دیده‌اند.

این کتابفروش گفت: اسرائیل و آمریکا کتابفروشی او و برادرانش را در خیابان میرداماد تبریز را که حاصل تلاش او و دو برادرش بود، با بمباران هوایی نابود کردند.

زینب رازدشت تازکند

    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      این مذاکره های قبلی باعث پررویی دشمنان شد وگرنه این قدر گستاخ نمیشدند.
    • IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      بایستی گفت خوشا به غیرت پدافند هوایی نوین سپاه
    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      لعنت بر اسراییل آمریکا.خدا نابودشدن کنه ترامپ‌نتانیاهو
    • IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      در اخبار امده بود ترامپ پانصد میلیارد دلار اضافه بودجه گرفته است . بنابراین به زودی آمریکا و اسراییل حمله میکنند . شما هم باید به محض کوچکتربن اقدام آنها پالایشگاههای و نیروگاه‌های آمریکا رآ همان روز اول بزنید. باید سریع آمریکا را فلج کرد

