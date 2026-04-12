به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی اداره کل آموزشوپرورش لرستان در اطلاعیهای نحوه فعالیت و دریافت شهریه کودکستانها در ایام تعطیلی ناشی از شرایط جنگ تحمیلی را اعلام کرد.
در این راستا فعالیت کودکستانها بر اساس «دستورالعمل معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستانها» مصوب هیئت محترم وزیران تنظیم میشود. طبق تبصره ماده ۱۳ این دستورالعمل، عدم استفاده از خدمات کودکستان به دلیل شرایط خارج از اختیار آنها - شامل تعطیلات رسمی، ایام عید، آلودگی یا برودت شدید هوا، حوادث غیرمترقبه، بیماریهای واگیردار و موارد مشابه - مشمول کسر یا استرداد شهریه نیست.
بر اساس اطلاعیه وزارت آموزشوپرورش و باهدف حفظ سلامت و امنیت نوآموزان، فعالیت تمامی مدارس و کودکستانهای کشور تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵ بهصورت حضوری تعطیل و به شکل غیرحضوری و مجازی ادامه یافته است. هرگونه تغییر در شرایط و بازگشت به وضعیت عادی، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
با استناد به ماده ۱۳ دستورالعمل یادشده، تعطیلی اجباری اخیر خارج از اختیار کودکستانها بوده و در صورت ارائه خدمات آموزشی غیرحضوری و مجازی به نوآموزان، شهریه مشمول کسر نخواهد شد و مطابق قرارداد میان مؤسس و والدین باید پرداخت شود.
بر پایه همان ماده، هزینههای مربوط به میانوعده، سرویس ایابوذهاب، ناهار و صبحانه که برای این مدت دریافت شده است، از شهریه کسر یا به والدین بازگردانده میشود.
مؤسسان کودکستانها موظفاند مطابق قوانین اداره کار و تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت حقوق و بیمه مربیان و دیگر کارکنان اقدام کنند.
باتوجهبه درخواست برخی کارکنان ادارات برای فعالسازی حضوری کودکستانها، یادآوری میشود که طبق تأکید وزارت آموزشوپرورش، در حال حاضر فعالیت حضوری مجاز نیست و آموزش تنها از طریق بستر «شاد» و بهصورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.
