۲۵ اثر تاریخی اصفهان در جنگ رمضان آسیب دید

امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از آسیب‌دیدن بخشی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی این استان در جریان حملات اخیر خبر داد و گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد خسارت‌ها در برخی آثار ثبت‌جهانی قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه اصفهان یکی از مهم‌ترین کانون‌های میراث‌تاریخی در کشور است، توضیح داد: مجموعه جهانی کاخ‌موزه چهلستون، مجموعه جهانی میدان امام (نقش‌جهان)، مسجد امام و کاخ عالی‌قاپو در شمار نخستین آثاری بوده‌اند که در جریان این رخداد آسیب دیده‌اند و تیم‌های تخصصی برای برآورد اولیه میزان خسارت به این آثار اعزام شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان افزود: افزون بر این بناهای شاخص، آثار تاریخی دیگری همچون تالار اشرف، عمارت رکیب‌خانه، عمارت جبه‌خانه و عمارت توحیدخانه نیز دچار صدمات جدی شده‌اند و مرمت اضطراری برخی بخش‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

کرم‌زاده همچنین از آسیب‌دیدگی بناهای تاریخی دیگر شهرهای استان خبر داد و گفت: کاروانسرای تاریخی کوهپایه، بازار قدیمی این شهر، مسجد جامع تاریخی، خانه تاریخی ابهری، مسجد تاریخی رئیسان در خوانسار، کارخانه تاریخی نوین و نیز ساختمان تاریخی اداره میراث‌فرهنگی شهرضا از جمله آثاری هستند که براساس گزارش‌های اولیه خسارت‌هایی را متحمل شده‌اند.

به‌گفته وی، تاکنون آسیب واردشده به بیش از ۲۵ اثر تاریخی در سطح استان تأیید شده و گروه‌های ارزیاب مشغول تکمیل پرونده‌های فنی، تصویربرداری و تهیه گزارش‌های میزان خسارت هستند.

کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به بناهای ثبت‌جهانی و آثار آسیب‌پذیر تصریح کرد: اولویت اصلی، تثبیت بخش‌های صدمه‌دیده و جلوگیری از گسترش آسیب‌هاست و پس از آن برنامه جامع مرمت استان تدوین و برای تأمین اعتبار به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.