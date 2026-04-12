۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

غیبت رحمان عموزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا

غیبت رحمان عموزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا

با اعلام رئیس فدراسیون کشتی رحمان عموزاد ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم در بازی‌های آسیای ناگویا حضور نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، رحمان عموزاد به طور قطعی در بازی‌های آسیایی حضور نخواهد داشت. با توجه به عملکرد ضعیف پیمان نعمتی در مسابقات قهرمانی آسیا، فدراسیون کشتی در ماه های آینده نفرات جدیدی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد تا گزینه‌ مناسب برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن در سال ۲۰۲۶ مشخص شود.

امسال بازی‌های آسیایی ناگویا در مهرماه برگزار می‌شود و ۲۰ روز بعد از آن مسابقات جهانی ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد که مسابقات جهانی اولویت فدراسیون است و قرار نیست رحمان عموزاد در این مسابقات حضور داشته باشد.

سیده فرزانه شریفی

