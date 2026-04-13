به گزارش خبرنگار مهر، با پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا، تکلیف چند وزن تیم ملی ایران برای حضور در مسابقات جهانی، بر اساس چرخه انتخابی مشخص‌ شد. در وزن ۶۵ کیلوگرم، کادر فنی تیم ملی پیمان نعمتی را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کرد اما او برابر حریف قرقیزستانی شکست خورد و حذف شد. با این نتیجه و طبق چرخه انتخابی، رحمان عموزاد ملی‌پوش ایران در مسابقات جهانی خواهد بود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم نیز مهدی یوسفی در قهرمانی آسیا برابر نماینده ازبکستان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. به این ترتیب، محمد نخودی طبق چرخه، نماینده ایران در مسابقات جهانی خواهد بود.

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی‌زاده با کسب مدال طلای قهرمانی آسیا، شانس خود را برای حضور در مسابقات جهانی افزایش داد. رقیب اصلی او، علی یحیی‌پور، پیش‌تر در تورنمنت رنکینگ کرواسی تنها به مدال برنز رسیده بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد والی‌زاده با توجه به طلای آسیا، اعتماد کادر فنی را برای جهانی جلب کرده باشد.

اما حساس‌ترین وضعیت در وزن ۹۷ کیلوگرم رقم خورده است؛ جایی که امیرعلی آذرپیرا در قهرمانی آسیا تا فینال پیش رفت اما مقابل آرش یوشیدا از ژاپن شکست خورد و به مدال نقره رسید. این وزن یکی از پرمدعی‌ترین اوزان جهان محسوب می‌شود و اتحادیه جهانی نیز نگاه ویژه‌ای به رقابت‌های آن دارد.

در همین وزن، حسن یزدانی پس از جراحی کتف و به دلیل افزایش وزن و شرایط سنی، از ۸۶ کیلوگرم به ۹۷ کیلوگرم آمده است. او در مسابقات رنکینگ کرواسی نیز به فینال رسید اما مقابل کشتی‌گیر گمنام آمریکایی شکست خورد و نقره گرفت. حالا با توجه به اینکه هر دو مدعی اصلی این وزن صاحب مدال نقره شده‌اند، طبق چرخه انتخابی، احتمالاً باید در جام تختی برابر هم قرار بگیرند. در صورت رویارویی مستقیم، ملاک انتخاب ملی‌پوش، کسب دو پیروزی از سه مسابقه خواهد بود.

طبق چرخه، اگر امیرعلی آذرپیرا پیش از مصاف با حسن یزدانی در جام تختی شکست بخورد و یزدانی قهرمان شود، آذرپیرا فقط یک فرصت برای رقابت مستقیم با یزدانی خواهد داشت. اما اگر حسن یزدانی پیش از رویارویی با آذرپیرا شکست بخورد و آذرپیرا به قهرمانی جام تختی برسد، آذرپیرا مستقیماً ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی خواهد شد.