تکلیف کدام آزادکار برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص نیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان در فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد، این مسابقات هم برای کادر فنی اهمیت زیادی دارد چرا که به عنوان چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد به حساب می‌آید و تکلیف برخی از اوزان برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ بحرین مشخص خواهد شد.

در حال حاضر برخی نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شده و کشتی‌گیرانی همچون میلاد والی‌زاده در وزن ۵۷ کیلوگرم، احمد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم، سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور در وزن ۸۶ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۳۰ کیلوگرم راهی بیشکک می‌شوند.

اما در برخی اوزان تکلیف نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا مشخص نیست. در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی و امیرمحمد یزدانی دو کشتی‌گیر مدعی این وزن هستند که هنوز تکلیف آنها برای مسابقات جهانی و آسیایی مشخص نشده است. در این وزن قرار است یونس امامی به تورنمنت آلبانی اعزام شود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در تورنمنت کرواسی موفق به کسب مدال طلا شد البته که حریف او در مرحله فینال روی تشک نرفت و عظیمی به مدال طلا رسید. در این وزن امیرحسین فیروزپور دارنده مدال برنز جهانی هم یکی از مدعیان است که قرار است به تورتمنت آلبانی اعزام شود. عملکرد فیروزپور در تورنمنت آلبانی تکلیف این وزن را برای مسابقات قهرمانی آسیا مشخص خواهد کرد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم هم اگرچه هنوز تکلیف آن برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به صورت دقیق مشخص نشده است اما طبق چرخه انتخابی تیم ملی و عملکرد پیمان نعمتی در تورنمنت کرواسی به احتمال زیاد رحمان عموزاد نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا خواهد بود. نعمتی در تورنمنت کرواسی به مدال نقره رسید و رحمان عموزاد هم طبق چرخه مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد.

در چرخه ۲۰۲۶ تیم ملی کشتی آزاد عنوان شده بود که اولویت اعزام به قهرمانی آسیا، با رده سنی امید است که در این ترکیب میلاد والی‌زاده، احمد جوان، سینا خلیلی حضور دارند که در رده سنی زیر ۲۳ سال هستند.