به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی ظهر امروز یکشنبه در نشست بررسی و تبادل نظر درباره مأموریت‌های تبلیغی و تبیینی حوزه علمیه لرستان با اشاره به تلاش‌های ارزشمند روحانیون در سراسر استان اظهار داشت: از طریق ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم در جریان زحمات ارجمند شما عزیزان هستیم. حضور میدانی حجج‌اسلام عبداللهی، حقیّان و غلامی در شهرستان‌ها و مشاهدات نزدیک از فعالیت‌ها، همراه با گزارش‌هایی که به مرکز و استان و حتی خارج از استان می‌رسد، نشان‌دهنده تلاش‌های ممتاز و اثرگذار جامعه روحانیت لرستان است که بحمدالله انعکاس گسترده‌ای نیز داشته است.

میدان امروز، میدان مقابله با جنگ‌شناختی و روانی دشمن است

وی با بیان اینکه ایران اسلامی در یکی از حساس‌ترین و خطیرترین دوره‌های تاریخی خود قرار دارد، افزود: شاید در تاریخ، کشور ما با چنین موقعیت حساسی مواجه نبوده باشد. امروز تهدیدها با هیچ‌یک از مقاطع گذشته، حتی دوران دفاع مقدس، قابل‌مقایسه نیست. جایگاه ژئوپلیتیک ایران، ارتباط با سه قاره، همسایگی با ۱۵ کشور، منابع غنی طبیعی و فرهنگی، تمدن کهن و میراث ارزشمند معارف اسلامی و شیعی، همه‌وهمه عواملی هستند که دشمنان را نسبت به ایران اسلامی حساس و خشمگین کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد: رویدادهای اخیر در تنگه هرمز نشان داد که ایران چه تأثیر شگرفی بر اقتصاد، سیاست و امنیت جهان دارد. طبیعی است که دشمنان نمی‌توانند قدرت، استقلال و نفوذ ایران را تحمل کنند؛ آنها روزگاری ایران را ملک مطلق خویش می‌دانستند و اکنون محرومیت از این ثروت عظیم برایشان سخت است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: دشمنان در ماه‌های اخیر سه جنگ امنیتی و نظامی را بر کشور تحمیل کردند. آنها می‌دانند که اگر نتوانند در میدان نظامی پیروز شوند، راهبردشان نفوذ در افکار عمومی و تأثیرگذاری بر افکار مردم در داخل کشور است. میدان جنگ امروز تنها مرزها نیست؛ خیابان‌ها، محله‌ها، مساجد و نمازجمعه‌ها نیز میدان مقابله با جنگ‌شناختی و روانی دشمن است.

روحانیت رکن شبکه تبلیغی و تبیینی انقلاب است

وی با تأکید بر نقش سه‌گانه «مردم»، «اسلام» و «ولایت‌فقیه» در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی بیان کرد: ولایت‌فقیه برخاسته از حوزه‌های علمیه است و تکیه‌گاه آن روحانیتی است که پیام‌های رهبری را در جامعه تبیین و گسترش می‌دهد. دشمن نیز دقیقاً همین نقاط قوت را هدف گرفته است؛ گاهی از عنوان روحانیت، گاهی حوزه علمیه، گاهی ولایت‌فقیه و گاهی همه این‌ها با هم یاد می‌کنند تا این رکن اساسی را تضعیف کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ادامه داد: روحانیت در هر جایگاهی که باشد چه در مساجد، چه در نمازجمعه، چه در حوزه‌های علمیه، چه در قالب مسئولیت دفتر نماینده ولی‌فقیه یا طرح هجرت، رکن شبکه تبلیغی و تبیینی انقلاب است. امروز باید فراتر از توان معمول، در میدان تبیین و روشنگری حاضر بود. این حضور جایگزین ندارد و قابل‌واگذاری به هیچ جریان دیگری نیست.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به آیات سوره نور درباره حضور مؤمنان در امور جامعه گفت: قرآن کریم مؤمنان را کسانی معرفی می‌کند که در امور مهم و جامع، میدان را خالی نمی‌کنند مگر با اجازه ولی‌امر. امروز نیز امر جامع ما حضور در میدان تبیین، روشنگری، حمایت معنوی از نیروهای مسلح و تقویت روحیه عمومی جامعه است.

بخشی از ظرفیت روحانیت هنوز خالی است

وی با یادآوری نقش اثرگذار روحانیت لرستان در بحران سیل سال ۱۳۹۸ بیان داشت: در آن حادثه شاهد بودیم که حضور روحانیت چقدر امیدآفرین و گره‌گشا بود. امروز نیز شرایط جامعه اقتضا می‌کند که روحانیت از تمام ظرفیت‌های خود برای دفاع از مبانی انقلاب بهره ببرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به آیات سوره توبه درباره برنامه‌های منافقان و دشمنان افزود: قرآن هشدار می‌دهد که دشمنان اگر بر ما غلبه یابند، نه پیوندی را رعایت می‌کنند و نه پیمانی را. آنها به‌ظاهر لبخند می‌زنند؛ اما در دل، کینه و دشمنی دارند؛ لذا مؤمنان وظیفه دارند بابصیرت، هوشیاری و حضور مستمر در میدان، نقشه‌های آنها را خنثی کنند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه بخشی از ظرفیت روحانیت هنوز خالی است، گفت: باوجود تلاش‌های ارزشمند شما، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های بیشتری برای نقش‌آفرینی وجود دارد. انتظار ما این است که روحانیت مکرم استان لرستان، روحانیت حاضر در قم در عرصه‌های فردی و اجتماعی، رسمی و غیررسمی، محلی و شهری، فعالیت‌های تبیینی و تبلیغی خود را توسعه دهد تا بتوانیم در این مقطع حساس، وظیفه تاریخی خود را به بهترین شکل انجام دهیم.