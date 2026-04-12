سه تکواندوکار کشورمان در روز دوم به مصاف حریفان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این دوره از مسابقات که در مجموعه ورزشی المپیک شهر تاشکند جریان دارد، فردا دوشنبه ۲۴ فروردین ماه تکواندوکاران اوزان ۵۵- کیلوگرم دختران و ۴۸- و ۵۵- کیلوگرم پسران به مبارزه خواهند پرداخت که دینا بابارحیم در گروه دختران، طاها ناظر و محمد عرفان خدایی در گروه پسران به نمایندگی از کشورمان روی «شیاپ چانگ» می روند.

در وزن ۵۵- کیلوگرم ۴۷ تکواندوکار حضور دارند که دینا بابارحیم دور نخست به مصاف «سرین هولیچ» از بلاروس خواهد رفت و در صورت برتری با نماینده استرالیا می رود.

طاها ناظر تکواندوکار وزن ۴۸- کیلوگرم کشورمان ابتدا «واسیوریس کنستانتین» از یونان را پیش رو دارد و در صورت کسب پیروزی در این دیدار با «موهاد فیرداوس» از مالزی پیکار خواهد کرد. در این وزن ۴۸ تکواندوکار مبارزه می کنند.

«آستورگا ملگار» از السالوادور نخستین حریف محمد خدایی در وزن ۵۵- کیلوگرم می باشد. نماینده کشورمان با پیروزی در مبارزه نخست باید با «پراکاش» از مالزی مبارزه کند. ۵۳ تکواندوکار در این وزن حضور دارند.

برای تیم ملی ایران در روز نخست این مسابقات «پینار لطفی زاده» یک نشان برنز کسب کرد. امیرعلی حضرتی و زهرا سادات موسوی هم ازتوفیقی در کسب مدال نداشتند.

این دوره از مسابقات با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند جریان دارد.