۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

دلارهای آمریکایی برای حمایت از آشوبگران کجا رفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً ترامپ مدعی شده بود تجهیزاتی را در اختیار کردهای تجزیه‌طلب قرار داده تا آشوبگران داخل ایران را مجهز کنند، اما پس از دریافت این حمایت‌ها، کردها تصمیم دیگری می‌گیرند.

اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که گروهک‌های تروریستی کردی، در آذرماه ۱۴۰۴ نیز ۱۰۰ میلیون دلار به همراه تجهیزاتی از سوی آمریکا دریافت کرده‌اند تا نیازهای هسته‌های تروریستی و آشوبگر در داخل ایران را پیش از آشوب ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه تأمین کنند. اما نکته جالب اینجاست که بنا بر اطلاعات موجود، مبلغ دریافتی میان سران گروهک‌های کردی تقسیم شده و آن‌ها به‌جای حمایت از آشوبگران داخل ایران، اقدام به خرید خودرو و خانه‌های لوکس و فراهم سازی امکانات رفاهی و تفریحی برای خود و خانواده‌هایشان کرده‌اند که برخی از آنان در اروپا مستقر هستند.

همچنین به دستور سران گروهک‌های کردی، محموله‌های دریافتی که شامل تعداد زیادی سلاح ام‌چهار، کلاشینکف، شاتگان، کلت کمری، پرتابگر اشک‌آور، نارنجک دستی و تجهیزات مخابراتی و فنی بود، انبار شد؛ اما مقدار زیادی از این تجهیزات پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران از بین رفته است.

کد مطلب 6799209

    • منصور IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      زرنگی می خواد ..به دشمن هرچه ضربه بزنی کم است...درگیری های صوری باید با ایران درست کنند و تقاضای منابع بیشتری کنند..

