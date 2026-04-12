۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

رایزنی وزرای خارجه مصر و پاکستان درباره مذاکرات ایران و آمریکا

رایزنی وزرای خارجه مصر و پاکستان درباره مذاکرات ایران و آمریکا

وزرای خارجه مصر و پاکستان در تماسی تلفنی درباره مذاکرات ایران و آمریکا رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان امروز یکشنبه به صورت تلفنی با یکدیگر رایزنی کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، محور اصلی این رایزنی تلفنی مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام آباد رسانه ای شده است.

وزیر خارجه مصر در تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود برای هماهنگی تلاش‌ های مشترک درباره مذاکرات ایران و آمریکا گفتگو کرد.

عبدالعاطی بر ادامه تلاش‌ ها در راستای کاهش تنش‌ ها و پیشبرد توافق بین ایران و آمریکا تاکید کرد.

این در حالیست که با وجود حدود ۲۱ ساعت مذاکره و تلاش دیپلماتیک؛ زیاده خواهی های آمریکایی ها مانع رسیدن به توافق شد.

هیئت ایرانی در این ۲۱ ساعت مذاکره ممتد و پرفشار، ابتکار های مختلفی ارائه کرد، اما آمریکایی ها مانع پیشرفت مذاکرات شدند.

خبرها حکایت از آن دارد که مسئله‌های مختلفی از جمله موضوع تنگه هرمز و حقوق هسته ای و موضوعات دیگر از موارد اختلافی بوده است.

