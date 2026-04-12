۲۲ میلیارد تومان برای پروژه آبرسانی زیفل بدره اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر روز یکشنبه ۲۴ فروردین در آیین افتتاح مدرسه «مردم» روستای زیفل شهرستان بدره، مدرسه‌سازی را گویاترین پیام امید به آیندگان دانست و گفت: ما مدرسه را می‌سازیم و دشمن آن را بمباران می‌کند؛ این بارزترین تفاوت ما با آمریکا و اسراییل است.

وی با اشاره به حضور و مشارکت مردم در ساخت مدارس، گفت: امید به آینده با خدمت به مردم تقویت می‌شود، همه ما تلاش کنیم مدارس در اسرع وقت و در زمان‌بندی مشخص تکمیل شوند.

کرمی ساخت و ساز مدارس را به عنوان نمادی از کوشندگی برای تحقق عدالت آموزشی و امید به آینده توصیف کرد و با اشاره به این که این مدرسه با همکاری، مشارکت و رویکرد مبتنی بر سپردن امور به مردم ساخته شده است، اظهار کرد: ساخت مدرسه در شرایط جنگی، حامل و حاوی قوی‌ترین پیام امید به آینده است و نشان می‌دهد هیچ موضوعی نمی‌تواند مانع از خدمت‌رسانی دولت شود.

استاندار ایلام افزود: دانش‌آموزان با تحصیل در این مدارس و کسب بهترین مدرک‌های علمی، کشور را از بیگانگان بی‌نیاز می‌کنند و از این منظر با قطع وابستگی به بزرگ‌ترین مانع دشمنان برای رسیدن به اهداف خود تبدیل می‌شوند.

کرمی همدلی مردم و آمادگی دولت برای خدمت را از عوامل سربلندی ایران اسلامی در عرصه نبرد با دشمن دانست و توضیح داد: ایران اسلامی روز به روز باشکوه‌تر و با عظمت‌تر خواهد شد و این حرکت بزرگ مردمی، تأثیر خود را در جهان خواهد گذاشت.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به مساله تأمین آب آشامیدنی روستای زیفل اشاره کرد و گفت: ۸۵ متر از حفاری چاه آب این روستا که در مجموع ۱۰۰ متر است، انجام شده و ۲۳ میلیارد تومان برای تکمیل آن اختصاص خواهد یافت.

کرمی همچنین قول داد که اعتبار لازم برای اجرای پروژه‌ سنگی ملاتی در بالادست این چاه با هدف تأمین پایدار آب آشامیدنی اهالی روستا، در بودجه امسال منظور شود.