تبریک رئیس قوه قضاییه به قهرمانان تیم ملی کشتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای گفت: پهلوانانِ غیرتمندِ آزاد و فرنگیکار کشورمان، بار دیگر با کسب مقام قهرمانی، ایستادن بر بام آسیا و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، ملت را شادمان کردند.
استمرار موفقیتها و کسب افتخارات پیاپی کشتی ایران در آوردگاههای مختلف جهانی و بینالمللی طی سالیان اخیر، نتیجه و ثمره امید داشتن به آینده روشن، برنامهریزی صحیح و مبارزه برای حل مشکلات تا رسیدن به نتیجه مطلوب است.
تبریک به مردم و خداقوت جانانه به مدیران، کادر فنی و کشتیگیران.
