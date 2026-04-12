۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

تبریک رئیس قوه قضاییه به قهرمانان تیم ملی کشتی ایران

رئیس قوه قضاییه در پیامی قهرمانی کشتی‌گیران و ایستادن بر بام آسیا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: پهلوانانِ غیرتمندِ آزاد و فرنگی‌کار کشورمان، بار دیگر با کسب مقام قهرمانی، ایستادن بر بام آسیا و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، ملت را شادمان کردند.

استمرار موفقیت‌ها و کسب افتخارات پیاپی کشتی ایران در آوردگاه‌های مختلف جهانی و بین‌المللی طی سالیان اخیر، نتیجه‌ و ثمره‌ امید داشتن به آینده روشن، برنامه‌ریزی‌ صحیح و مبارزه برای حل مشکلات تا رسیدن به نتیجه مطلوب است.

تبریک به مردم و خداقوت جانانه به مدیران، کادر فنی و کشتی‌گیران.

