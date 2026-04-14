دعوت رئیس قوه قضاییه برای پیوستن به پویش «ایران همدل»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اکنون که صهیونیست‌های جانی، مجدداً به مردم مظلوم لبنان، وحشیانه هجوم برده‌اند، مردم و مقاومت لبنان، چشم‌به‌راه کمک ملت‌های مسلمان هستند. امام شهیدمان فرمود: «بر همه‌ی مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب‌الله سرافراز بایستند».

بار دیگر از پویش «ایران همدل» در کمک به مردم مقاوم لبنان و حزب‌الله سرافراز، حمایت می‌کنیم و به یاد شهید سیدحسن نصرالله، با صدای رسا و غرا فریاد برمی‌آوریم که «إسرائیل أوهن من بیت العنکبوت»؛ «اسرائیل از خانه عنکبوت سست‌تر است».

امروز دنیای اسلام بیش از پیش نیازمند معارف امام صادق (ع) است

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در ویراستی نوشت: مکتب متعالی اسلام ناب، وامدار امام به حق ناطق، جعفر بن محمد الصادق (علیه الصلاه و السلام) است. امروز دنیای اسلام بیش از پیش نیازمند معارف آن امام همام است.